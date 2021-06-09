Минздрав предложил продлить карантин в Украине до конца лета
Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил продлить карантин в Украине до конца лета. Будут сохранены основные ограничения, такие как ношение масок и соблюдение дистанции.
Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, 9 июня.
"Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", – сказал чиновник.
Ляшко рассказал, что уже разработаны новые модели эпидопасности, которые дадут больше возможностей для работы и отдыха в "зеленой" зоне.
"Хотя вся страна уже в зеленной зоне, но карантинные ограничения продолжат действовать. Если ситуация будет ухудшаться – карантин ужесточат снова", – подчеркнул Ляшко.
Однако некоторые ограничения карантина будут сняты. Например, относительно заполненности залов, будет разрешена полноценная работа спортзалов и упрощен процесс прохождения границ для возвращения из отпусков.
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