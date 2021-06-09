Минздрав предложил продлить карантин в Украине до конца лета

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Минздрав предложил продлить карантин в Украине до конца лета

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил продлить карантин в Украине до конца лета. Будут сохранены основные ограничения, такие как ношение масок и соблюдение дистанции.

Об этом он заявил во время заседания правительства в среду, 9 июня.

"Мы должны оставить основные ограничения, в частности обязательность масок в общественных зданиях, транспорте, а также соблюдение дистанции. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем оперативно реагировать и вводить "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности", – сказал чиновник.

Ляшко рассказал, что уже разработаны новые модели эпидопасности, которые дадут больше возможностей для работы и отдыха в "зеленой" зоне.

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"Хотя вся страна уже в зеленной зоне, но карантинные ограничения продолжат действовать. Если ситуация будет ухудшаться – карантин ужесточат снова", – подчеркнул Ляшко.

Однако некоторые ограничения карантина будут сняты. Например, относительно заполненности залов, будет разрешена полноценная работа спортзалов и упрощен процесс прохождения границ для возвращения из отпусков.

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