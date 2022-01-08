В США массово госпитализируют детей, а в ВОЗ назвали причину появления новых штаммов COVID-19. Хроника коронавируса на 8 января

В мире за сутки коронавирусом заразилось рекордные 2 718 707 человек, больше всего в США (+849 181), Франции (+328 214) и Великобритании (+178 250). Умерло за день 6698 пациентов, лидерами по суточной смертности стали такие страны: США (2025), Россия (787) и Индия (285).

Всего с начала пандемии было выявлено уже 303,8 млн случаев COVID-19, более 258,3 млн человек победили болезнь, а 5,4 млн пациентов с коронавирусом скончались.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 696 468 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 97 088 пациентов умерло, а 3 506 509 человек выздоровели.

Эффективность бустерной дозы вакцины против коронавируса может снизится уже в течение следующих нескольких месяцев из-за мутаций вируса. Людям понадобится четвертая прививка от COVID-19.

Во Львовской области от осложнений COVID-19 умерло трое членов одной семьи. Они заразились коронавирусом еще в декабре прошлого года и обратились в больницу слишком поздно.

Главное за 8 января:

В ВОЗ заявили, что низкий уровень вакцинации является причиной появления новых штаммов COVID-19 . Все варианты коронавируса приводят к госпитализации и к летальным исходам.

Некоторые медработники и другие люди, регулярно контактирующие с больными коронавирусом, сами еще не заразились. Появляется все больше свидетельств того, что некоторые люди от природы устойчивы к COVID-19, ученые изучают этот феномен..

В США количество госпитализаций детей возрастом до пяти лет из-за COVID-19 за последние недели возросло до самого высокого уровня с начала пандемии.

Новый штамм коронавируса Омикрон может вызывать кожную сыпь. Есть сразу два вида высыпаний, на которые жалуются пациенты с этим вариантом COVID-19.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!