Львовщина и Киев в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по областям

София Закревская
Covid
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Львовщина и Киев в лидерах по заболеваемости COVID-19 в Украине: данные по областям

За минувшие сутки, 7 января, в Украине выявили 3195 новых случаев коронавируса. Лидером по заболеваемости стала Львовская область.

За день в регионе заболели COVID-19 296 человек, трое инфицированных умерли, а 237 пациентов смогли победить болезнь. Об этом свидетельствуют актуальные данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

На втором месте по суточному приросту больных коронавирусом в стране оказался Киев. Там стало больше на 291 зараженного за день, скончались 10 пациентов, что сделало столицу лидером по смертности, а выздоровели 193 человека.

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Много новых случаев COVID-19 за день также в Ивано-Франковской (243), Харьковской (241), Житомирской (217) и Одесской (197) областях. Лидерами по смертности помимо Киева стали Днепропетровщина (8 летальных случаев), Запорожье (6), Виннитчина и Черниговщина (по 5).

Меньше всего заболевших при этом в Херсонской (1), Луганской (9), Запорожской (18) и Донецкой (36) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 291;

  • Винницкая область – 164;

  • Волынская область – 47;

  • Днепропетровская область – 112;

  • Донецкая область – 36;

  • Житомирская область – 217;

  • Закарпатская область – 108;

  • Запорожская область – 18;

  • Ивано-Франковская область – 243;

  • Киевская область – 143;

  • Кировоградская область – 47;

  • Луганская область – 9;

  • Львовская область – 296;

  • Николаевская область – 84;

  • Одесская область – 197;

  • Полтавская область – 97;

  • Ривненская область – 98;

  • Сумская область – 185;

  • Тернопольская область – 141;

  • Харьковская область – 241;

  • Херсонская область – 1;

  • Хмельницкая область – 173;

  • Черкасская область – 54;

  • Черновицкая область – 91;

  • Черниговская область – 102.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине выявлено уже 3 699 663 случая коронавируса. За день госпитализировали с этим диагнозом или подозрениями на него 1752 человека.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 8 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине из-за осложнений COVID-19 умерло трое членов одной семьи. Они заразились коронавирусом еще в декабре-2021 и обратились в больницу слишком поздно.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесьэто реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!

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