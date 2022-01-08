В Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки, умерло 76 пациентов

В Украине по состоянию на утро субботы, 8 января, выявлено уже 3 699 663 случая коронавируса, из них 3195 – за минувшие сутки. Среди новых инфицированных 151 – это дети, а еще 37 – медработники.

Умерло за день 76 пациентов с COVID-19, выздоровело – 1942, а госпитализировали с этим диагнозом или подозрениями на него 1752 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

За день в стране на коронавирус протестировали 29 287 человек. Такое небольшое количество тестирований и заражений может быть объяснимо тем, что вчера был праздничный день – Рождество Христово.

Всего с начала пандемии в Украине уже 97 164 летальных случая COVID-19, а 3 508 451 человек победили болезнь.

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Вакцинация от коронавируса

За минувшие сутки, 7 января, в Украине не сделали ни одной прививки от коронавируса, так как центры и пункты вакцинации населения в праздничный день не работали.

На данный момент в стране уже 47,6% взрослого населения получили одну прививку от COVID-19, а 44,9% – вакцинированы двумя дозами.

Всего с начала кампании иммунизации, которая стартовала в феврале прошлого года, в Украине сделали уже 28 773 017 прививок. Полностью вакцинированы 13 950 698 граждан, одну дозу получили 14 800 316 украинцев, дополнительную – 5787, бустерную – 16 216.

Отметим, что в Европе тем временем продолжает распространяться штамм Омикрон. Так, в Швеции зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки – почти 24 тысячи инфицированных. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии.

А Германия на фоне вспышки COVID-19 в Европе усиливает карантин.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ривненская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине из-за осложнений COVID-19 умерло трое членов одной семьи. Они заразились коронавирусом еще в декабре-2021 и обратились в больницу слишком поздно.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!