Хроника коронавируса на 8 мая: Индия снова стала лидером по заболеваемости

По состоянию на субботу, 8 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 157,5 млн человек. За минувший день выявили 836 485 новых инфицированных, умерли еще 13 726. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 134,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (401 тыс.), Бразилии (78 тыс.) И США (49 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 105 428 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 45 830 человек, в то же время 1 731 162 ее побороли.

В УЦЗ заявили, что в Украине нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок , чтобы вакцинировать от коронавируса к концу года 70% взрослого населения.

Исследователи выяснили, что с начала пандемии коронавируса от COVID-19 умерли 6,9 млн человек, что более чем в два раза превышает официальные данные о смертности. В Украине они занижены в три раза, а лидерами по смертности стали США, Индия и Мексика.