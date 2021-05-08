В Украине заполнены места для "тяжелых" пациентов с COVID-19: где наихудшая ситуация
В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 7 мая составил 38,2%. Наименьшее количество мест осталось в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Луганской областях.
Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – заполнены 18,1% и 14,5% соответственно.
В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:
Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 38,4%, самая сложная ситуация в Харьковской, Луганской, Одесской и Днепропетровской областях. При этом меньше всего заполнены койки на Ивано-Франковщине и Закарпатье.
Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 52,4%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, Запорожье, в Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждены 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 710 – обнаружены за прошедшие сутки.
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