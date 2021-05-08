В Украине заполнены места для "тяжелых" пациентов с COVID-19: где наихудшая ситуация

София Закревская
София Закревская
Covid
2 минуты
6,1 т.
В Украине заполнены места для 'тяжелых' пациентов с COVID-19: где наихудшая ситуация

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 7 мая составил 38,2%. Наименьшее количество мест осталось в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Луганской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – заполнены 18,1% и 14,5% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

Занятость коек с кислородом.
Койки с кислородом.

Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 38,4%, самая сложная ситуация в Харьковской, Луганской, Одесской и Днепропетровской областях. При этом меньше всего заполнены койки на Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Койки всех типов.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 52,4%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, Запорожье, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Занятость коек в отделениях интенсивной терапии.
Койки в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждены 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 710 – обнаружены за прошедшие сутки.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусСНБО