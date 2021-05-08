В Украине заполнены места для 'тяжелых' пациентов с COVID-19: где наихудшая ситуация

В Украине средний процент заполненных коек с подведенным кислородом на 7 мая составил 38,2%. Наименьшее количество мест осталось в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Луганской областях.

Такие данные были опубликованы на портале Аппарата СНБО Украины "СОТА". Больше всего мест с кислородом сейчас в Ивано-Франковской и Закарпатской областях – заполнены 18,1% и 14,5% соответственно.

В пяти регионах, где ситуация наиболее напряженная, места заняты так:

Общая заполненность коек всех типов для пациентов с COVID-19 в Украине составляет 38,4%, самая сложная ситуация в Харьковской, Луганской, Одесской и Днепропетровской областях. При этом меньше всего заполнены койки на Ивано-Франковщине и Закарпатье.

Что касается коек в отделениях интенсивной терапии, то в среднем по Украине они заняты на 52,4%. Наихудшая ситуация на Харьковщине, Запорожье, в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ситуация с заполненностью коек в этих регионах такова:

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждены 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 710 – обнаружены за прошедшие сутки.