В Украине от коронавируса вакцинировали еще 36 тысяч человек: где меньше всего
В Украине за минувшие сутки, 7 мая, прививки от коронавируса сделали 36 046 человек. Больше всего людей вакцинировали в Киеве – 5 032.
Меньше всего украинцев вакцинировали в Харьковской – 198 и Черновицкой областях – 475. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.
Многие вакцинированных за сутки также в Днепропетровской – 3 574, Львовской – 3 215, Киевской – 2 662 и Херсонской областях – 1 940.
Всего с начала вакцинации было привито 857 798 украинцев. Из них получили одну дозу 857 796 человек, завершили вакцинацию – 446. Из них два человека получили одну дозу за рубежом.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
Киев – 753 случая / 5 032 прививки;
Винницкая область – 225 случаев / 1 939 прививок;
Волынская область – 221 случай / 718 прививок;
Днепропетровская область – 668 случаев / 3 574 прививки;
Донецкая область – 569 случаев / 1 133 прививки;
Житомирская область – 269 случаев / 741 прививки;
Закарпатская область – 121 случай / 597 прививок;
Запорожская область – 424 случая / 1 516 прививок;
Ивано-Франковская область – 165 случаев / 1 201 прививки;
Киевская область – 370 случаев / 2 662 прививки;
Кировоградская область – 143 случая / 1 088 прививок;
Луганская область – 264 случая / 670 прививок;
Львовская область – 478 случаев / 3 215 прививок;
Николаевская область – 286 случаев / 857 прививок;
Одесская область – 366 случаев / 1 618 прививок;
Полтавская область – 317 случаев / 673 прививки;
Ривненская область – 475 случаев / 1 256 прививок;
Сумская область – 352 случая / 1 078 прививок;
Тернопольская область – 264 случая / 578 прививок;
Харьковская область – 623 случая / 198 прививок;
Херсонская область – 227 случаев / 1 940 прививок;
Хмельницкая область – 378 случаев / 1 184 прививки;
Черкасская область – 314 случаев / 995 прививок;
Черновицкая область – 105 случаев / 475 прививок;
Черниговская область – 333 случая / 1 108 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждено 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 710 – выявлено за минувшие сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.
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