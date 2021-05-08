В Украине от коронавируса вакцинировали еще 36 тысяч человек: где меньше всего

В Украине за минувшие сутки, 7 мая, прививки от коронавируса сделали 36 046 человек. Больше всего людей вакцинировали в Киеве – 5 032.

Меньше всего украинцев вакцинировали в Харьковской – 198 и Черновицкой областях – 475. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Многие вакцинированных за сутки также в Днепропетровской – 3 574, Львовской – 3 215, Киевской – 2 662 и Херсонской областях – 1 940.

Всего с начала вакцинации было привито 857 798 украинцев. Из них получили одну дозу 857 796 человек, завершили вакцинацию – 446. Из них два человека получили одну дозу за рубежом.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев – 753 случая / 5 032 прививки;

Винницкая область – 225 случаев / 1 939 прививок;

Волынская область – 221 случай / 718 прививок;

Днепропетровская область – 668 случаев / 3 574 прививки;

Донецкая область – 569 случаев / 1 133 прививки;

Житомирская область – 269 случаев / 741 прививки;

Закарпатская область – 121 случай / 597 прививок;

Запорожская область – 424 случая / 1 516 прививок;

Ивано-Франковская область – 165 случаев / 1 201 прививки;

Киевская область – 370 случаев / 2 662 прививки;

Кировоградская область – 143 случая / 1 088 прививок;

Луганская область – 264 случая / 670 прививок;

Львовская область – 478 случаев / 3 215 прививок;

Николаевская область – 286 случаев / 857 прививок;

Одесская область – 366 случаев / 1 618 прививок;

Полтавская область – 317 случаев / 673 прививки;

Ривненская область – 475 случаев / 1 256 прививок;

Сумская область – 352 случая / 1 078 прививок;

Тернопольская область – 264 случая / 578 прививок;

Харьковская область – 623 случая / 198 прививок;

Херсонская область – 227 случаев / 1 940 прививок;

Хмельницкая область – 378 случаев / 1 184 прививки;

Черкасская область – 314 случаев / 995 прививок;

Черновицкая область – 105 случаев / 475 прививок;

Черниговская область – 333 случая / 1 108 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждено 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 710 – выявлено за минувшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.