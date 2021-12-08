У штамма Омикрон нашли 'невидимую' версию, а ЕС одобрил смешивание вакцин. Хроника коронавируса на 8 декабря

В Украине и мире коронавирус поразил еще 597,9 тысячи человек, и общее число случаев возросло до 267,3 млн. Накануне также зафиксировали 7,7 тыс. смертей от COVID-19, но 481,3 тыс. человек эту болезнь преодолели.

Британские ученые заявили о "невидимой" версии штамма Омикрон, которую труднее обнаружить ПЦР-тестированием. В то же время в Европейском Союзе поддержали смешивание вакцин разных типов для первичных и бустерных прививок.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

инфекция поразила 3 510 610 украинцев, для 88 986 из них заражение стало смертельным, а вот 3 082 619 человек этот недуг побороли. Активными больными остаются около 339 тысяч граждан.

Во Франции из-за роста заболеваемости усилили карантинные ограничения. В частности, там на месяц закрыли ночные клубы и обязали школьников соблюдать масочный режим .

Медики рассказали, почему их настораживает мутация штамма Омикрон. Отмечается, что он опаснее других вариантов из-за быстроты распространения и способности поразить многих людей "малой дозой" за короткое время.

В Румынии от 8 декабря будут смягчены некоторые карантинные ограничения . Хотя в стране против коронавируса вакцинировано только 39% населения.

В Украине сгенерировано более 11 млн COVID-сертификатов о вакцинации, 330 тыс. – по выздоровлению, а также более 2200 – по ПЦР-тестам в режиме бета-тестирования. Такие цифры назвала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Во Франции зафиксировали всплеск госпитализаций больных COVID-19. В частности, количество таких пациентов в больницах выросло на 618 – до 12 714, пишет The Guardian.

В украинском Минздраве объяснили, почему так важна вакцинация против коронавируса для тех, кто уже переболел . Также специалисты рассказали, когда нужно делать прививку .

США и Россия лидируют и по суточному росту смертей от COVID-19 – накануне в этих странах зафиксировали 1,7 тыс. и 1,1 тыс. летальных случаев соответственно. Украина с 467 смертями стала четвертой в мире.

Лидером по приросту заражений стали США – 107,6 тыс., Франция – 59 тыс., Германия – 51,6 тыс., Британия – 45,7 тыс. и РФ – 31 тыс. Украина по этому показателю оказалась на 16-м месте среди всех стран и 11-й в Европе.