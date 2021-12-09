Медики впервые показали, как выглядит новый штамм Омикрон. Фото

Юрий Сергиенко
Covid
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Медики впервые показали, как выглядит новый штамм Омикрон. Фото

Медики Гонконгского университета впервые показали снимок нового COVID-штамма Омикрон. Они исследовали пораженную вирусом почку обезьяны.

Снимок 8 декабря был опубликован на сайте вуза. На нем изображены маленькие черные частицы вируса (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На снимке слева – электронная микрофотография с низким увеличением почечной клетки после заражения Омикроном. Она показывает повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные частицы вируса.

На снимке справа показаны агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

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Как выглядит штамм Омикрон.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения на 7 декабря зафиксировала Омикрон уже в 57 странах мира. Специалисты уточнили, что большинство случаев заболевания в европейских странах проходили в легкой форме и бессимптомно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из ЮАР провели первое лабораторное исследование штамма Омикрон. Они пришли к выводу, что этот вариант способен частично обходить защиту, которую формируют вакцины, но он не является более опасным, чем другие штаммы.

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