На Закарпатье за настоящими прививками анонимно пришли 1,4 тысячи человек: среди них 200 медиков
В Ужгороде услугами анонимного кабинета вакцинации воспользовались более 1,4 тысячи человек, у которых были поддельные COVID-сертификаты. Среди них оказались более 200 медиков.
Об этом на пресс-конференции 8 декабря рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, передает ZAXID.NET. Также настоящие прививки получили десятки чиновников.
По словам врача, все 1,4 тысячи человек – жители разных районов Закарпатской области. у них были и белые, и желтые поддельные сертификаты, и даже венгерские "свидетельства" с неработающими QR-кодами.
"Мы убедили этих людей сделать все правильно, сейчас у них они вакцинированы и их данные внесены в систему", – пояснил Петров.
Он уточнил, что среди обратившихся были:
202 медицинских работника,
107 государственных служащих,
370 представителей сферы образования,
20 предпринимателей,
65 военных,
134 человека, которые имеют принадлежность к религиозным общинам.
Кабинет анонимной вакцинации начал работать в Закарпатской области 17 ноября. Он стал первым в Украине. Спустя несколько дней министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал такую инициативу незаконной. Инициаторы проекта тогда пояснили, что обращались в местный департамент здравоохранения, а глава Минздрава не полностью разобрался в ситуации.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области работала подпольная типография, которая производила поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса для заробитчан.
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