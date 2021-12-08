На Закарпатье за настоящими прививками анонимно пришли 1,4 тысячи человек: среди них 200 медиков

В Ужгороде услугами анонимного кабинета вакцинации воспользовались более 1,4 тысячи человек, у которых были поддельные COVID-сертификаты. Среди них оказались более 200 медиков.

Об этом на пресс-конференции 8 декабря рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, передает ZAXID.NET. Также настоящие прививки получили десятки чиновников.

По словам врача, все 1,4 тысячи человек – жители разных районов Закарпатской области. у них были и белые, и желтые поддельные сертификаты, и даже венгерские "свидетельства" с неработающими QR-кодами.

"Мы убедили этих людей сделать все правильно, сейчас у них они вакцинированы и их данные внесены в систему", – пояснил Петров.

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Он уточнил, что среди обратившихся были:

202 медицинских работника,

107 государственных служащих,

370 представителей сферы образования,

20 предпринимателей,

65 военных,

134 человека, которые имеют принадлежность к религиозным общинам.

Кабинет анонимной вакцинации начал работать в Закарпатской области 17 ноября. Он стал первым в Украине. Спустя несколько дней министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал такую инициативу незаконной. Инициаторы проекта тогда пояснили, что обращались в местный департамент здравоохранения, а глава Минздрава не полностью разобрался в ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области работала подпольная типография, которая производила поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса для заробитчан.