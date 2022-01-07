Во Франции массово закрывают школы, а Бельгия отказалась от новых ограничений. Хроника коронавируса на 7 января

София Закревская
Covid
2 минуты
1,5 т.
Во Франции массово закрывают школы, а Бельгия отказалась от новых ограничений. Хроника коронавируса на 7 января

В Украине и мире за сутки прибавилось 2 510 903 случая коронавируса, умерло 7134 пациента. Больше всего новых заболевших в США (+751 512), Франции (+261 481) и Италии (219 441), а летальных исходов за день – в США (2143), России (802) и Польше (646).

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 300,8 млн человек, умерли 5,4 млн пациентов, а победить болезнь смогли 257,5 млн человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству инфицированных за день.
Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 696 468 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 97 088 пациентов умерло, а 3 506 509 человек выздоровели.

  • Пункты вакцинации населения на Рождество, 7 января, работать не будут. Они вновь откроются уже в субботу, 8 января.

  • Врач-иммунолог Борис Донской заявил, что в Украине ожидается вспышка заболеваемости из-за штамма коронавируса Омикрон. Он призвал делать бустерные прививки и объяснил, кому они нужнее всего.

Главное за 7 января:

  • В Украине за сутки коронавирусом заболели 7177 человек, умерло за день 192 пациента. Среди новых заболевших 364 – это дети, а 203 – медработники.

  • США стали рекордсменом по количеству смертей от коронавируса за сутки – 2143 человека.

  • В Японии собираются объявить чрезвычайное положение в трех префектурах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом попросили губернаторы Окинавы, Ямагути и Хиросимы.

  • Во Франции массово закрываются классы в школах. На данный момент закрыто 9202 класса, что является наибольшим показателем с весны 2021 года.

  • В Бельгии решили не вводить новые карантинные ограничения, несмотря на рост заболеваемости и госпитализаций из-за штамма Омикрон. Сейчас в стране уже пятая волна COVID-19.

  • В Чили с понедельника, 10 января, начнут предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса. Дополнительную прививку смогут начать получать люди с ослабленным иммунитетом. На данный момент в стране наблюдается один из самых высоких показателей вакцинации в мире - две прививки от коронавируса получили уже 85% населения.

  • В больницы Лондона на помощь медикам отправили военных, поскольку там не хватает персонала из-за роста заболевших COVID-19. В частности, 200 военнослужащих будут помогать медперсоналу в течение трех недель.

  • Депутата парламента Великобритании Маргарет Ферье будут судить по обвинению в поездке между Глазго и Лондоном, несмотря на то, что она знала, что у нее есть симптомы COVID-19. Ее предполагаемые поездки с 26 по 29 сентября 2020 года включали поездки в центр, салон красоты и бутик. Утверждается, что она также посетила церковь в Глазго и бар. 61-летняя Ферье обвиняется в умышленном подвергании людей "риску заражения, болезни и смерти".

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусCOVID-19