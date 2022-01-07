Во Франции массово закрывают школы, а Бельгия отказалась от новых ограничений. Хроника коронавируса на 7 января
В Украине и мире за сутки прибавилось 2 510 903 случая коронавируса, умерло 7134 пациента. Больше всего новых заболевших в США (+751 512), Франции (+261 481) и Италии (219 441), а летальных исходов за день – в США (2143), России (802) и Польше (646).
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились уже 300,8 млн человек, умерли 5,4 млн пациентов, а победить болезнь смогли 257,5 млн человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 696 468 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 97 088 пациентов умерло, а 3 506 509 человек выздоровели.
Пункты вакцинации населения на Рождество, 7 января, работать не будут. Они вновь откроются уже в субботу, 8 января.
Врач-иммунолог Борис Донской заявил, что в Украине ожидается вспышка заболеваемости из-за штамма коронавируса Омикрон. Он призвал делать бустерные прививки и объяснил, кому они нужнее всего.
Главное за 7 января:
В Украине за сутки коронавирусом заболели 7177 человек, умерло за день 192 пациента. Среди новых заболевших 364 – это дети, а 203 – медработники.
США стали рекордсменом по количеству смертей от коронавируса за сутки – 2143 человека.
В Японии собираются объявить чрезвычайное положение в трех префектурах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом попросили губернаторы Окинавы, Ямагути и Хиросимы.
Во Франции массово закрываются классы в школах. На данный момент закрыто 9202 класса, что является наибольшим показателем с весны 2021 года.
В Бельгии решили не вводить новые карантинные ограничения, несмотря на рост заболеваемости и госпитализаций из-за штамма Омикрон. Сейчас в стране уже пятая волна COVID-19.
В Чили с понедельника, 10 января, начнут предлагать четвертую дозу вакцины от коронавируса. Дополнительную прививку смогут начать получать люди с ослабленным иммунитетом. На данный момент в стране наблюдается один из самых высоких показателей вакцинации в мире - две прививки от коронавируса получили уже 85% населения.
В больницы Лондона на помощь медикам отправили военных, поскольку там не хватает персонала из-за роста заболевших COVID-19. В частности, 200 военнослужащих будут помогать медперсоналу в течение трех недель.
Депутата парламента Великобритании Маргарет Ферье будут судить по обвинению в поездке между Глазго и Лондоном, несмотря на то, что она знала, что у нее есть симптомы COVID-19. Ее предполагаемые поездки с 26 по 29 сентября 2020 года включали поездки в центр, салон красоты и бутик. Утверждается, что она также посетила церковь в Глазго и бар. 61-летняя Ферье обвиняется в умышленном подвергании людей "риску заражения, болезни и смерти".
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