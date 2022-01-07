В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека

В Украине за минувшие сутки, 6 января, коронавирусом заболели 7177 человек, умерло за день 192 пациента. Среди новых заболевших 364 – это дети, а 203 – медработники.

За сутки в стране на COVID-19 протестировали 75 596 человек, а госпитализировали с коронавирусом или подозрениями на него 1866 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено уже 3 696 468 случаев COVID-19, умерли от него 97 088 человек, а победить болезнь смогли 3 506 509 инфицированных (+5595 за сутки).

Вакцинация от коронавируса

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В Украине уже 47,6% взрослого населения получили одну прививку от COVID-19, а 44,9% – вакцинированы двумя дозами. За сутки в стране сделали 71 841 укол, первую дозу получили 21 997 человек, вторую – 44 836, дополнительную – 388, а бустерную – 4620.

Всего с начала кампании иммунизации, которая стартовала в феврале прошлого года, в стране сделали уже 28 773 017 прививок. Полностью вакцинированы 13 950 698 граждан, одну дозу получили 14 800 316 украинцев, дополнительную – 5787, бустерную – 16 216.

Ситуация в Европе и мире

Страны продолжают бить рекорды заболеваемости из-за штамма Омикрон. 6 января во всем мире было зафиксировано 2,6 млн случаев заражения коронавирусом – абсолютный рекорд с начала пандемии.

В Италии за минувшие сутки коронавирусом заразились 219 тысяч человек. Такой показатель стал рекордным за два года пандемии. В Австралии тоже заявили о рекордном всплеске заболеваемости COVID-19 из-за штамма Омикрон.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ривненская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики Украинского центра здравоохранения считают, что летом заболеваемость коронавирусом в Украине может пойти на спад. Однако уже осенью страну может накрыть новая волна болезни.