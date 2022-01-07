В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека

София Закревская
Covid
2 минуты
3,3 т.
В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека

В Украине за минувшие сутки, 6 января, коронавирусом заболели 7177 человек, умерло за день 192 пациента. Среди новых заболевших 364 – это дети, а 203 – медработники.

За сутки в стране на COVID-19 протестировали 75 596 человек, а госпитализировали с коронавирусом или подозрениями на него 1866 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено уже 3 696 468 случаев COVID-19, умерли от него 97 088 человек, а победить болезнь смогли 3 506 509 инфицированных (+5595 за сутки).

Вакцинация от коронавируса

Видео дня

В Украине уже 47,6% взрослого населения получили одну прививку от COVID-19, а 44,9% – вакцинированы двумя дозами. За сутки в стране сделали 71 841 укол, первую дозу получили 21 997 человек, вторую – 44 836, дополнительную – 388, а бустерную – 4620.

Всего с начала кампании иммунизации, которая стартовала в феврале прошлого года, в стране сделали уже 28 773 017 прививок. Полностью вакцинированы 13 950 698 граждан, одну дозу получили 14 800 316 украинцев, дополнительную – 5787, бустерную – 16 216.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Ситуация в Европе и мире

Страны продолжают бить рекорды заболеваемости из-за штамма Омикрон. 6 января во всем мире было зафиксировано 2,6 млн случаев заражения коронавирусом – абсолютный рекорд с начала пандемии.

В Италии за минувшие сутки коронавирусом заразились 219 тысяч человек. Такой показатель стал рекордным за два года пандемии. В Австралии тоже заявили о рекордном всплеске заболеваемости COVID-19 из-за штамма Омикрон.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 904;

  • Винницкая область – 323;

  • Волынская область – 76;

  • Днепропетровская область – 276;

  • Донецкая область – 218;

  • Житомирская область – 324;

  • Закарпатская область – 154;

  • Запорожская область – 159;

  • Ивано-Франковская область – 505;

  • Киевская область – 272;

  • Кировоградская область – 54;

  • Луганская область – 87;

  • Львовская область – 494;

  • Николаевская область – 163;

  • Одесская область – 228;

  • Полтавская область – 270;

  • Ривненская область – 163;

  • Сумская область – 379;

  • Тернопольская область – 366;

  • Харьковская область – 652;

  • Херсонская область – 120;

  • Хмельницкая область – 300;

  • Черкасская область – 241;

  • Черновицкая область – 133;

  • Черниговская область – 316.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 7 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики Украинского центра здравоохранения считают, что летом заболеваемость коронавирусом в Украине может пойти на спад. Однако уже осенью страну может накрыть новая волна болезни.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусCOVID-19Министерство здравоохранения