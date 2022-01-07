В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 192 человека
В Украине за минувшие сутки, 6 января, коронавирусом заболели 7177 человек, умерло за день 192 пациента. Среди новых заболевших 364 – это дети, а 203 – медработники.
За сутки в стране на COVID-19 протестировали 75 596 человек, а госпитализировали с коронавирусом или подозрениями на него 1866 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Всего с начала пандемии в Украине выявлено уже 3 696 468 случаев COVID-19, умерли от него 97 088 человек, а победить болезнь смогли 3 506 509 инфицированных (+5595 за сутки).
Вакцинация от коронавируса
В Украине уже 47,6% взрослого населения получили одну прививку от COVID-19, а 44,9% – вакцинированы двумя дозами. За сутки в стране сделали 71 841 укол, первую дозу получили 21 997 человек, вторую – 44 836, дополнительную – 388, а бустерную – 4620.
Всего с начала кампании иммунизации, которая стартовала в феврале прошлого года, в стране сделали уже 28 773 017 прививок. Полностью вакцинированы 13 950 698 граждан, одну дозу получили 14 800 316 украинцев, дополнительную – 5787, бустерную – 16 216.
Ситуация в Европе и мире
Страны продолжают бить рекорды заболеваемости из-за штамма Омикрон. 6 января во всем мире было зафиксировано 2,6 млн случаев заражения коронавирусом – абсолютный рекорд с начала пандемии.
В Италии за минувшие сутки коронавирусом заразились 219 тысяч человек. Такой показатель стал рекордным за два года пандемии. В Австралии тоже заявили о рекордном всплеске заболеваемости COVID-19 из-за штамма Омикрон.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 904;
Винницкая область – 323;
Волынская область – 76;
Днепропетровская область – 276;
Донецкая область – 218;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область – 505;
Киевская область – 272;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 87;
Львовская область – 494;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 228;
Полтавская область – 270;
Ривненская область – 163;
Сумская область – 379;
Тернопольская область – 366;
Харьковская область – 652;
Херсонская область – 120;
Хмельницкая область – 300;
Черкасская область – 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область – 316.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики Украинского центра здравоохранения считают, что летом заболеваемость коронавирусом в Украине может пойти на спад. Однако уже осенью страну может накрыть новая волна болезни.
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