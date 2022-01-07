В Швеции – рекордное количество зараженных COVID-19 за сутки, а Германия ужесточила карантин

Юрий Сергиенко
Covid
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В Швеции – рекордное количество зараженных COVID-19 за сутки, а Германия ужесточила карантин

В Швеции зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки – почти 24 тысячи. Это наивысший показатель в стране с начала пандемии.

Об этом сообщает агентство Reuters. На фоне вспышки COVID-19 в Европе Германия усиливает карантин.

Топ-10 европейских стран по заражениям за последние сутки:

  • Франция – 228 тысяч заболевших,

  • Великобритания – 178 тысяч заболевших,

  • Италия – 108 тысяч заболевших,

  • Португалия – 38 тысяч,

  • Германия – 37 тысяч,

  • Нидерланды – 34 тысячи,

  • Греция – 29 тысяч,

  • Бельгия – 27 тысяч,

  • Швеция – 23,8 тысяч (данные обнародовало агентство Reuters),

  • Ирландия – 21 тысяча.

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Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в Европе.

Как уточняет La Repubblica, в Италии по заболеваемости лидируют регионы Ломбардия (18 тысяч), Эмилия-Романья (17 тысяч), Лацио (11 тысяч), Кампания и Сицилия (по 9 тысяч).

В то же время в Германии решили усилить карантинные меры, пишет The Guardian. Теперь посетителям баров, ресторанов, магазинов с товарами не первой необходимости, кинотеатров придется показывать COVID-документы о дополнительной вакцинации, а также результаты теста в дополнение к сертификатам о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее в Италии коронавирусом заразились 219 тысяч человек, что было рекордным количеством за все время пандемии.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих родителях – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносить новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себе и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать давление болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!

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