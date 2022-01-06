В Италии впервые с начала пандемии COVID-19 выявили более 200 тысяч зараженных в сутки

В Италии за последние сутки коронавирусом заразились 219 тысяч человек. Такой показатель снова стал рекордным за два года пандемии.

Об этом сообщает La Repubblica. Днем ранее было зафиксировано 189 тысяч заболевших.

Лидерами по заболеваемости стали регионы: Ломбардия – 52,6 тысяч, Эмилия-Романья – 38,5 тысяч и Венето – 18,1 тысяча.

Таким образом общее количество случаев заражения в стране достигло почти 7 миллионов при населении в 60 млн человек. Побороть болезнь удалось 5,2 миллионам, скончались 138 тысяч.

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Ранее отмечалось, что в Италии с 29 декабря по 4 января зарегистрирован рост смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, – на 8,9%. Также стало больше активных больных. Все это спровоцировало существенную нагрузку на систему здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние сутки обнаружили 6,6 тысяч новых зараженных коронавирусом, а также 187 новых летальных случаев.