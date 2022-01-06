В Италии заболеваемость COVID-19 бьет рекорды: нагрузка на медсистему возросла

В Италии за последние семь дней зафиксировали всплеск новых случаев заболевания COVID-19. Количество инфицированных превысило 810 тысяч, что на 153% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом свидетельствует мониторинг фонда Gimbe Foundation, пишет La Repubblica. В частности, за неделю с 29 декабря по 4 января также зафиксировал на 8,9% смертей больше, чем на прошлой неделе (1102 по сравнению с 1012). За 7 дней также увеличилось количество активных больных – с 598 868 до 1 265 297 (+111,3%).

В связи с ростом заболевания сообщается также о давлении на систему здравоохранения, поскольку количество госпитализаций с симптомами возросло на 28% (с 10 089 до 12 912) и на 21,6% увеличилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии (с 1145 до 1392).

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По данным сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в мире, в Италии за последние сутки зарегистрировали 138 276 новых случаев заболевания. Умерли за последние сутки 183 человека, выздоровели – 33 037. Всего с начала пандемии в стране официально зафиксировали 6 756 035 случаев заболевания COVID-19 и 138 276 смертей от него.

Напомним, 31 декабря Италия тоже обновила рекорд по количеству новых больных коронавирусом за сутки. В этот день COVID-19 заболели 144 243 человека.

Прошлый рекорд заболеваемости был зафиксирован днем ранее – тогда зарегистрировали 26 888 новых пациентов с коронавирусом.

Напомним, что Италия стала страной повышенного риска для Германии. Такими в ФРГ считаются страны, где индекс заражения составляет более 200 новых случаев на 100 тысяч человек за неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Италии для людей, старше 50 лет, введут обязательную вакцинацию от коронавируса. Такая мера будет действовать с 15 февраля по 15 июня;

В Италии одобрили таблетки компании Merck & Co, используемые для лечения коронавируса. Речь идет о препарате "Молнупиравир", который поступил в продажу с 4 января.