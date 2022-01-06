В Украине свыше 6,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 187 человек

Накануне заражение коронавирусом обнаружили у 6632 жителей Украины, но гораздо больше людей от него вылечились – 9121. В то же время было подтверждено 187 смертей в результате осложнений недуга.

Кроме этого, еще 2028 инфицированных попали на больничные койки. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

За сутки 5 января в стране также провели 70 059 тестирований на диагностику COVID-19. А прививки против коронавирусной болезни сделали 104 844 украинцам: 29 997 человек получили первую дозу, 70 164 – вторую, 643 – дополнительную и 4040 – бустерную.

На фоне такой ситуации с заболеваемостью в Украине, в других европейских государствах наблюдается значительно худшая картина. Там бушует штамм Омикрон, из-за него во Франции, Британии и Италии едва ли не ежедневно фиксируют рекордные приросты заражений коронавирусом. В целом в мире накануне прибавилось более 2,5 млн новых больных, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Видео дня

В Украине за время пандемии:

проведено ПЦР-тестирований – 16 898 750;

заболели – 3 689 291 человек;

выздоровели – 3 500 914 человек;

умерли – 96 896 человек;

сделано прививок – 28 701 176;

полностью вакцинированы (двумя дозами вакцины) – 13 905 862 человека.

За прошедшие сутки инфицирование подтвердили еще у 240 детей и 182 медицинских работника. Больше всего заражений обнаружили в столице, а меньше всего – в Кировоградской области.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1173;

Винницкая область – 255;

Волынская область – 73;

Днепропетровская область – 216;

Донецкая область – 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область – 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область – 250;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 100;

Львовская область – 400;

Николаевская область – 122;

Одесская область – 379;

Полтавская область – 305;

Ривненская область – 235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область – 397;

Херсонская область – 127;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 102.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовала бустерная вакцинация против COVID-19 людей от 60 лет. В Минздраве рассказали, что украинцы, получившие такую третью прививку, с конца января смогут оформить соответствующий сертификат в приложении Дія.