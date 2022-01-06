В Украине свыше 6,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 187 человек
Накануне заражение коронавирусом обнаружили у 6632 жителей Украины, но гораздо больше людей от него вылечились – 9121. В то же время было подтверждено 187 смертей в результате осложнений недуга.
Кроме этого, еще 2028 инфицированных попали на больничные койки. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).
За сутки 5 января в стране также провели 70 059 тестирований на диагностику COVID-19. А прививки против коронавирусной болезни сделали 104 844 украинцам: 29 997 человек получили первую дозу, 70 164 – вторую, 643 – дополнительную и 4040 – бустерную.
На фоне такой ситуации с заболеваемостью в Украине, в других европейских государствах наблюдается значительно худшая картина. Там бушует штамм Омикрон, из-за него во Франции, Британии и Италии едва ли не ежедневно фиксируют рекордные приросты заражений коронавирусом. В целом в мире накануне прибавилось более 2,5 млн новых больных, что стало максимальным показателем с начала пандемии.
В Украине за время пандемии:
проведено ПЦР-тестирований – 16 898 750;
заболели – 3 689 291 человек;
выздоровели – 3 500 914 человек;
умерли – 96 896 человек;
сделано прививок – 28 701 176;
полностью вакцинированы (двумя дозами вакцины) – 13 905 862 человека.
За прошедшие сутки инфицирование подтвердили еще у 240 детей и 182 медицинских работника. Больше всего заражений обнаружили в столице, а меньше всего – в Кировоградской области.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1173;
Винницкая область – 255;
Волынская область – 73;
Днепропетровская область – 216;
Донецкая область – 298;
Житомирская область – 201;
Закарпатская область – 281;
Запорожская область – 172;
Ивано-Франковская область – 290;
Киевская область – 250;
Кировоградская область – 52;
Луганская область – 100;
Львовская область – 400;
Николаевская область – 122;
Одесская область – 379;
Полтавская область – 305;
Ривненская область – 235;
Сумская область – 227;
Тернопольская область – 173;
Харьковская область – 397;
Херсонская область – 127;
Хмельницкая область – 390;
Черкасская область – 252;
Черновицкая область – 162;
Черниговская область – 102.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стартовала бустерная вакцинация против COVID-19 людей от 60 лет. В Минздраве рассказали, что украинцы, получившие такую третью прививку, с конца января смогут оформить соответствующий сертификат в приложении Дія.
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