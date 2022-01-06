В Украине свыше 6,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 187 человек

Марина Лисничук
Covid
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В Украине свыше 6,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 187 человек

Накануне заражение коронавирусом обнаружили у 6632 жителей Украины, но гораздо больше людей от него вылечились – 9121. В то же время было подтверждено 187 смертей в результате осложнений недуга.

Кроме этого, еще 2028 инфицированных попали на больничные койки. Такие данные опубликованы на сайте Министерства здравоохранения (Минздрава).

За сутки 5 января в стране также провели 70 059 тестирований на диагностику COVID-19. А прививки против коронавирусной болезни сделали 104 844 украинцам: 29 997 человек получили первую дозу, 70 164 – вторую, 643 – дополнительную и 4040 – бустерную.

На фоне такой ситуации с заболеваемостью в Украине, в других европейских государствах наблюдается значительно худшая картина. Там бушует штамм Омикрон, из-за него во Франции, Британии и Италии едва ли не ежедневно фиксируют рекордные приросты заражений коронавирусом. В целом в мире накануне прибавилось более 2,5 млн новых больных, что стало максимальным показателем с начала пандемии.

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В Украине прибавилось еще 6,6 тыс. больных COVID-19

В Украине за время пандемии:

  • проведено ПЦР-тестирований – 16 898 750;

  • заболели – 3 689 291 человек;

  • выздоровели – 3 500 914 человек;

  • умерли – 96 896 человек;

  • сделано прививок – 28 701 176;

  • полностью вакцинированы (двумя дозами вакцины) – 13 905 862 человека.

За прошедшие сутки инфицирование подтвердили еще у 240 детей и 182 медицинских работника. Больше всего заражений обнаружили в столице, а меньше всего – в Кировоградской области.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1173;

  • Винницкая область – 255;

  • Волынская область – 73;

  • Днепропетровская область – 216;

  • Донецкая область – 298;

  • Житомирская область – 201;

  • Закарпатская область – 281;

  • Запорожская область – 172;

  • Ивано-Франковская область – 290;

  • Киевская область – 250;

  • Кировоградская область – 52;

  • Луганская область – 100;

  • Львовская область – 400;

  • Николаевская область – 122;

  • Одесская область – 379;

  • Полтавская область – 305;

  • Ривненская область – 235;

  • Сумская область – 227;

  • Тернопольская область – 173;

  • Харьковская область – 397;

  • Херсонская область – 127;

  • Хмельницкая область – 390;

  • Черкасская область – 252;

  • Черновицкая область – 162;

  • Черниговская область – 102.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки

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