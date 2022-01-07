На Львовщине от коронавируса умерла целая семья: обратились к медикам очень поздно

Дарья Дурова
Covid
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Пандемия COVID-19

В городе Сосновка Львовской области в результате осложнений COVID-19 умерло трое членов одной семьи. Они заразились коронавирусом еще в декабре-2021 и обратились в больницу слишком поздно.

Жертвами пандемии стали пожилые супруги и их дочь. Об этом на Facebook-странице сообщило "Нео Радіо Червоноград".

Первой скончалась 78-летняя женщина, работавшая медсестрой в Сосновской больнице. Это случилось 25 декабря, на католическое Рождество. А на Новый год, 1 января, умер ее 80-летний муж. 46-летней дочери пары не стало 3 января.

Директор КНП "Сокальская центральная больница" Роман Швед подтвердил, что пациенты некоторое время лечились дома самостоятельно, что ухудшило их состояние.

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"Большой процент поступления в нашу больницу осуществляется с опозданием. И принятые меры в больнице уже неэффективны, потому что процесс пошел слишком далеко, и вернуть назад очень тяжело... Практически все такие пациенты, как правило, попадают в реанимацию, а дальше на аппарат искусственной вентиляции легких и вывести из такого состояния очень тяжело", – заявил эксперт.

Были ли погибшие вакцинированными против COVID-19, не уточняется.

Сосновка на карте.
Полный текст сообщения.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в Украине разрешили вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Дополнительную прививку теперь могут сделать не только пациенты с иммунными заболеваниями, но и люди старше 18 лет. Зачем нужен третий COVID-укол и когда его можно будет сделать – читайте по ссылке.

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