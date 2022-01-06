В Украине одобрили бустерные прививки: кому они нужны, как их сделать и что будет с COVID-сертификатом

В Украине разрешили вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Дополнительную прививку теперь могут сделать не только пациенты с иммунными заболеваниями, но и люди старше 18 лет.

Зачем нужен третий COVID-укол и когда его можно будет сделать – рассказывает OBOZREVATEL.

6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ, позволяющий введение бустерной дозы вакцины для людей старше 18 лет, независимо от того, каким препаратом они прививались.

Для ревакцинации предпочтение отдается мРНК-вакцинам – это Moderna или Comirnaty (Pfizer). Вот такие схемы предлагает Минздрав:

первые две дозы Moderna или Pfizer – бустер Moderna или Pfizer;

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первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) – бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac – бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме – бустер Moderna или Pfizer.

первые две дозы CoronaVac – бустер векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);

первые две дозы Pfizer, Moderna – бустер AstraZeneca.

В последние недели Европу и США захлестнула новая волна коронавируса – во многих странах фиксируют рекордные показатели инфицирования за все время пандемии. Всему виной штамм Омикрон – новая мутация распространяется быстрее, чем все предыдущие и, как спрогнозировали в ВОЗ, уже через несколько недель мир достигнет пиковой заболеваемости.

К примеру, в Великобритании новый штамм всего за месяц вытеснил доминирующую до этого Дельту – теперь чуть ли не каждый день власти заявляют об очередном рекорде. Последний произошел 27 декабря – у более чем 183 тысяч человек зарегистрировали COVID-19.

США 3 января побили мировой рекорд по суточной заболеваемость – более миллиона случаев. Сложная ситуация с коронавирусом и в Австралии – там в среду, 5 января, отчитались о 72 392 новых заражениях. Стремительное ухудшение статистики также наблюдается и в ряде европейских городов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

13 декабря Минздрав одобрил дополнительную вакцинацию для людей с ослабленным иммунитетом. Однако эта прививка не является бустерной. Ее вводят для того, чтобы защитить людей, для которых из-за состояния их здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. Это касается пациентов:

с онкологией и ВИЧ;

с иммунодефицитом;

получающих препараты, которые подавляют иммунный ответ.

Бустерная доза нужна для того, чтобы усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается. К примеру, сделанную в далеком детстве прививку от дифтерии придется повторить после 18 лет. Это нужно, чтобы продлить действие препарата: так он сможет защитить организм еще на долгие годы.

Дело в том, что в организме человека есть клеточный иммунитет, который сохраняет информацию об антигене вируса. Эта память остается даже после того, как антитела исчезают. И когда вирус снова попадает в организм, то иммунная система вырабатывает антитела, чтобы дать ответ инфекции. Но ученые считают, что клетки памяти могут не успевать дать отпор вирусу, поэтому и возникает необходимость поддерживать высокий уровень антител во время эпидемии.

По словам министра Ляшко, люди с ослабленным иммунитетом, которых сейчас прививают дополнительной дозой, тоже смогут получить бустер – оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Получить третью дозу можно будет в ближайшем прививочном пункте – полный список есть здесь. Врач вакцинальной бригады должен внести данные о введении дополнительного укола в электронную систему здравоохранения как третью дозу. Записаться также можно с помощью приложения Helsi.

После вакцинации можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки. Сгенерировать его можно будет в приложении Дія примерно в конце января 2022 года. А до этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

В новом документе будет указан тот препарат, которым вы ревакцинировались. А вот в бумажном Международном свидетельстве о вакцинации, которое вы сможете получить у врача, будут указаны вакцины всех ваших доз. Но сделать третью прививку можно через 6-9 месяцев после получения второй дозы независимо от того, каким препаратом вы вакцинировались.

Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют делать дополнительную прививку двум группам: людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто прививался инактивированными вакцинами (CoronaVac). Дело в том, что у этих категорий иммунитет к осложнениям снижается быстрее.

Аналогичного мнения придерживается известный врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, в третьей дозе нуждаются люди из групп риска, а также те, кто сделал полный курс вакцинации полгода или более назад.

"Если человек намеренно хочет улучшить свои шансы на отсутствие серьезных побочных эффектов от коронавируса, он имеет право сделать третью дозу. Тем, кто сделал вторую дозу недавно, очевидно, можно подождать", – рассказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Доктор медицинских наук Алла Волоха также подчеркивает необходимость дополнительного COVID-укола – особенно, учитывая распространение нового штамма Омикрон. К тому же медик не исключает, что люди, привитые разными вакцинами, могут иметь лучшую защиту.

"Просто есть более сильные вакцины и более слабые. Если это микс векторной вакцины с мРНК-вакциной, может быть усиление. Например, если первая доза CoronaVac, а вторая мРНК-вакцина, то тоже может быть усиление. Но если CoronaVac дать после мРНК, я не знаю, будет ли серьезное усиление", – пояснила врач.

В Израиле еще летом бустерные дозы начали делать пожилым и людям со слабым иммунитетом. А в октябре власти аннулировали "зеленые паспорта" тем, кто прошел вакцинацию двумя дозами более полугода назад. Теперь этот документ выдают только после третьей прививки. Более, того с 3 января в стране уже начали делать четвертую прививку – правда, только медработникам, лицам старше 60 лет и пациентам с ослабленным иммунитетом.

В Турции 31 декабря разрешили пятую дозу вакцины против коронавируса. Ее смогут получить люди, которым ранее вкололи по две дозы Sinovac и Pfizer не менее трех месяцев назад.

В США разрешили ревакцинацию подростков в возрасте от 12 до 15 лет. А Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует сделать дополнительную прививку всем людям от 18 лет через 6 месяцев после второй дозы Pfizer или Moderna или через 2 месяца после первой дозы Johnson&Johnson.

Во Франции с 15 января совершеннолетние граждане, которые прошли первый курс вакцинации более пяти месяцев назад, должны сделать дополнительную прививку. В противном случае их COVID-сертификат не будет считаться действительным. Люди из групп риска имеют право на ревакцинацию еще с сентября.

Вакцинация остается главным методом борьбы с коронавирусом. И хоть наличие прививок не гарантирует на 100%, что человек не инфицируется, однако защищает от смерти и тяжелого течения болезни. Массовая иммунизация – единственный способ избежать коллапса медицинской системы, учитывая, что COVID-19 продолжает активно мутировать и становится все опаснее.