Хроника коронавируса на 7 июня: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

По состоянию на понедельник, 7 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 174 млн человек. За минувший день выявили 326 239 новых инфицированных, умерли еще 9 278. Всего от болезни скончались более 7 666 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 157 млн.

Как говорят данные портала Worldometers, за сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (101,2 тыс.), Бразилии (39,6 тыс.) и Колумбии (24 тыс.). В Европе лидером по новым заражениям за сутки стала Россия – 9163 случая, Британия – 5341 и Франция – 5070.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 215 052 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 51 215 человек, в то же время 2 094 971 гражданин ее поборол. Активными больными сейчас являются почти 70 тыс. человек.

Центр вакцинации от коронавируса на территории МВЦ в Киеве будет работать на следующих выходных, 12 и 13 июня , сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения КГГА.

На совещании у президента Украины стало известно, что все области государства сейчас находятся в "желтой" зоне. Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. При этом количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% – до 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

В Украине растут темпы вакцинации населения. Всего за неделю привито 240 543 человека. В целом сделано 1 388 124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию – 147 118.

Мальта впервые за 11 месяцев не зарегистрировала ни одного нового случая заболевания COVID-19.

По состоянию на 5 июня больше всего человек полностью привили от коронавируса в Израиле – 59,4% населения или 5,14 млн человек. При этом в Украине завершили вакцинацию всего 0,3% населения – 146,6 тыс. человек.

В Минздраве объяснили, кто и как в Украине может получить международное COVID-свидетельство о вакцинации. Документ может понадобиться при пересечении государственной границы .

За прошедшие сутки, 6 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали 24 860 человек. Первую дозу получили 24 406 человек, одновременно полностью иммунизированы – 454.

За прошедшие сутки у 535 граждан Украины диагностировали коронавирус, при этом 601 инфицированный попал в больницу. Болезнь унесла жизни еще 33 украинцев, а 1743 выздоровели.