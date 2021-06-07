Хроника коронавируса на 7 июня: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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Хроника коронавируса на 7 июня: РФ стала лидером по количеству новых заражений в Европе

По состоянию на понедельник, 7 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 174 млн человек. За минувший день выявили 326 239 новых инфицированных, умерли еще 9 278. Всего от болезни скончались более 7 666 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 157 млн.

Как говорят данные портала Worldometers, за сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (101,2 тыс.), Бразилии (39,6 тыс.) и Колумбии (24 тыс.). В Европе лидером по новым заражениям за сутки стала Россия – 9163 случая, Британия – 5341 и Франция – 5070.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине подтверждено 2 215 052 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 51 215 человек, в то же время 2 094 971 гражданин ее поборол. Активными больными сейчас являются почти 70 тыс. человек.

Главное за 7 июня:

  • Центр вакцинации от коронавируса на территории МВЦ в Киеве будет работать на следующих выходных, 12 и 13 июня, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения КГГА.

  • На совещании у президента Украины стало известно, что все области государства сейчас находятся в "желтой" зоне. Занятых коек на сегодня 11 294, что почти на 32% меньше, чем на прошлой неделе. При этом количество активных больных за неделю снизилось почти на 38% – до 81 927 человек. Наблюдается также снижение количества госпитализированных и летальных случаев.

  • В Украине растут темпы вакцинации населения. Всего за неделю привито 240 543 человека. В целом сделано 1 388 124 прививки против коронавирусной болезни. Первую дозу получили уже 1 241 006 человек, завершили вакцинацию – 147 118.

  • Мальта впервые за 11 месяцев не зарегистрировала ни одного нового случая заболевания COVID-19.

  • По состоянию на 5 июня больше всего человек полностью привили от коронавируса в Израиле 59,4% населения или 5,14 млн человек. При этом в Украине завершили вакцинацию всего 0,3% населения – 146,6 тыс. человек.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Джо Байдена настроена выяснить источник происхождения COVID-19. По его словам, Китай до сих пор не "предоставил нам необходимую прозрачность", доступ для международных инспекторов и экспертов или обмен информацией в режиме реального времени.

  • Группа ученых из Бирмингемского университета (Британия) сообщили, что коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре и другим аутоиммунным заболеваниям. В тяжелых случаях возможны параличи дыхательных и краниальных мышц.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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