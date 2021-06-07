Украина получит 900 тысяч доз вакцины от США: Зеленский поблагодарил Байдена за 'преданность'

Украина получит от США 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Это гуманитарная помощь, о которой недавно заявили в администрации президента США.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом. Отмечается, что украинский президент поблагодарил Соединенные Штаты за помощь.

По его словам, это сохранит жизнь многих украинцев.

"США в очередной раз подтвердили преданность стратегическому партнерству с Украиной", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: 3 июня во Белом доме сообщили, что планируют передать Украине вакцину против коронавируса. Наше государство стало одним из 12 в списке стран и территорий, между которыми Соединенные Штаты с помощью механизма COVAX распределят 6 млн доз препарата.

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Всего США планируют предоставить мира 80 млн доз вакцин.

О чем еще говорили Джо Байден и Владимир Зеленский, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, посольство США в Украине заявило о возможности сотрудничества с Министерством здравоохранения страны по поставкам и собственному производству вакцин. В Минздраве подчеркнули важность трансфера технологий иммунобиологических препаратов не только против COVID-19.