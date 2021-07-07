Хроника коронавируса на 7 июля: за сутки заболели более 400 тысяч человек
По состоянию на среду, 7 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 185,3 млн человек. За минувший день выявлено 428 тысяч новых инфицированных, умерли ещепочти восемь тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 169,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 62 тыс., Индии – 43 тыс. и Индонезии – 31 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 237 823 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 484 человека, а 2 171 601 вылечился.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась. Об этом свидетельствуют данные о заболеваемости за последние несколько недель
Власти Франции обсуждают ситуацию с распространениями новых штаммов коронавируса, выражая особую обеспокоенность вариантами Дельта и Эпсилон, сообщает BMF со ссылкой на свои источники.
Правительство Финляндии решило ужесточить правила въезда в страну из государств с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Таким образом, с 12 июля туристы смогут беспрепятственно приезжать из стран, в которых уровень заболеваемости за последние две недели не превышал 10 случаев на 100 000 человек, вместо нынешних 25 случаев.
В Великобритании с 16 августа отменяют самоизоляцию для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, но до этого прошел полную вакцинацию от коронавируса.
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