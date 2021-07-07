Хроника коронавируса на 7 июля: за сутки заболели более 400 тысяч человек

По состоянию на среду, 7 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 185,3 млн человек. За минувший день выявлено 428 тысяч новых инфицированных, умерли ещепочти восемь тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 169,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии – 62 тыс., Индии – 43 тыс. и Индонезии – 31 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 237 823 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 484 человека, а 2 171 601 вылечился.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась. Об этом свидетельствуют данные о заболеваемости за последние несколько недель