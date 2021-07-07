Популярная у туристов страна снова вернула карантинные ограничения
Власти Греции объявили о введении новых карантинных ограничений. Это произошло на фоне резкого роста случаев COVID-19 после нескольких недель спада.
Как сообщает Reuters, новые меры вступят в силу с 8 июля. Они будут касаться преимущественно посещения ресторанов, баров и клубов.
Так, развлекательные заведения будут работать только с постоянными клиентами и в соответствии с установленными законодательством правилами вместимости.
Нарушителям грозят крупные штрафы, в том числе приостановление их деятельности.
"Эти экстренные меры направлены на сдерживание распространения вируса среди молодежи, чтобы у всех нас было более свободное, но, самое главное, безопасное лето", – отметил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.
Среди заразившихся коронавирусом в последнее время наблюдается большое число молодых людей и лиц, часто посещающих развлекательные мероприятия.
Ранее Греция, сильно зависящая от туризма, сняла большинство ограничений на поездки и развлечения и отказалась от правил ношения масок на открытом воздухе по мере того, как число случаев заболевания снизилось.
Но эксперты в области здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу нового штамма Дельта после того, как в последние дни фиксировался всплеск заражений.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Греции внесло изменения в правила въезда туристов на территорию государство в период пандемии. Так, теперь иностранцы могут пересечь греческую границу при наличии отрицательного экспресс-теста, а не только ПЦР-теста.
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