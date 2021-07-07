Коронавирусом в Украине заболели более 600 человек за сутки

По состоянию на утро среды, 7 июля, в Украине официально подтверждены 2 238 974 случая коронавирусной инфекции. Из них 610 обнаружены за прошедшие сутки, 40 – дети, 20 – медики. Госпитализировали 458 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 537 человек (+33 за сутки), выздоровели 2 174 353 (+1 666). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.

г. Киев – 217 случаев;

Винницкая область – 16 случаев;

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Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 19 случаев;

Донецкая область – 27 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 9 случаев;

Запорожская область – 12 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 32 случая;

Николаевская область – 17 случаев;

Одесская область – 36 случаев;

Полтавская область – 22 случая;

Ривненская область – 7 случаев;

Сумская область – 11 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 20 случаев;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 21 случай;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась. Об этом свидетельствуют данные о заболеваемости за последние несколько недель