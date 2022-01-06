В мире рекорд по приросту больных, карнавал в Рио отменили, а церемонию Grammy перенесли из-за Омикрона. Хроника коронавируса на 6 января

Количество случаев коронавируса в мире пересекло отметку в 298,2 млн, из них более 2,5 млн обнаружили за прошедшие сутки, что побило предыдущий рекорд за все время пандемии. Обновили максимальные приросты инфицирований Франция, Италия и Нидерланды.

На фоне роста заболеваемости во многих странах едва ли не ежедневно вводятся новые ограничения для граждан и отменяют проведение популярных массовых мероприятий. А французские власти объявили о новой стратегии относительно невакцинированных – таким людям собираются "усложнять жизнь", запрещая без COVID-паспорта посещать общественные места.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 682 659 всех случаев COVID-19 выявлено в Украине, в 96 709 из них инфицированные умерли, а в 3 491 793 – вылечились. Активными больными являются около 94 тысяч человек.

Профессор Владимир Широбоков считает, что появление штамма Омикрон не было бесполезным – это якобы предвещает завершение пандемии. По словам доктора наук, следующий мутируемый вариант будет еще менее агрессивным .

Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты. В целом теперь такие документы наших граждан признаны 60 государствами мира.

В Министерстве здравоохранения Бразилии одобрило вакцинацию против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет , передает AFP.

Лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича решили депортировать из Австралии из-за несоблюдения карантинных правил въезда на территорию страны. Об этом сообщает BBC.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) одобрили вакцинацию подростков от 12 до 15 лет третьей дозой. Для прививки будут использовать вакцину производства Pfizer&BioNTech, информирует The Associated Press.

В Италии с 15 февраля по 15 июня будет действовать обязательная вакцинация против COVID-19 для граждан от 50 лет. За отказ от прививки грозит 100 евро штрафа .

США возглавили пятерку стран-лидеров по приросту больных коронавирусом, выявленных накануне, – 704,6 тыс. Далее следуют Франция – 332,3 тыс., Британия – 194,7 тыс., Италия – 189,1 тыс. и Испания – 137,1 тыс.

В Рио-де-Жанейро второй год подряд отменяют уличные парады и вечеринки во время своего всемирно известного карнавала , процитировало заявление мэра города Эдуардо Паэси Reuters. По его словам, причиной стало увеличение количества случаев коронавируса в Бразилии и угроза распространения варианта Омикрон .

Академия звукозаписи в США и телеканал CBS решили отложить 64-ю ежегодную церемонию вручения наград Grammy Awards. В официальном заявлении говорится, что решение было принято из-за распространения в стране COVID-штамма Омикрон.