В США рекомендовали бустерную дозу против COVID-19 для детей

В США рекомендовали бустерную вакцинацию от коронавируса детям возрастом от 12 до 15 лет. Делать прививки предлагается препаратом Pfizer.

Такое решение было принято Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом пишет Reuters.

Применять бустерную дозу можно через пять месяцев после полного курса вакцинации.

В США по состоянию на 6 января всего зафиксировано 58,8 миллионов заражений при населении страны в почти 334 млн. Из них выздоровели 42 млн граждан и более 850 тысяч скончались.

5 января в стране регистрировали более 700 тысяч случаев заболевания за сутки.

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Отметим, что под бустерной вакцинацией подразумевается введение третьей дозы вакцины, которую обычно делают через 6 месяцев.

Не стоит путать ее с дополнительной дозой, которую назначают для людей с ослабленным иммунитетом, чтобы повысить защиту от коронавируса – ее как правило делают спустя месяц после полного курса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили бустерную дозу вакцины для всех граждан старше 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались.