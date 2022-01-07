В мире установлен абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

Во всем мире 6 января было зафиксировано 2,6 миллионов случаев заражения коронавирусом. Это стало рекордным суточным количеством с начала пандемии.

Такое данные были обнародованы на сайте Всемирной организации здравоохранения. В то же время скончались еще 8,1 тысячи человек.

Отмечается, что за последние девять дней суточный прирост заболевших составлял более 1 миллиона восемь раз.

Общее количество зараженных достигло почти 296,5 млн человек.

Лидером по заражениям остаются США – 56,8 млн человек. Затем идут Индия – 35,1 млн, Бразилия – 22,3 млн и Великобритания – 13,8 млн.

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Больше всего смертей зафиксировано также в США и Индии – 824,1 тысяча и 482,8 тысяч человек соответственно, а также Россия и Мексика – 313,8 тысяч и 299,7 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии за минувшие сутки снова зафиксирован рекорд по новым заболевшим за сутки – 219 тысяч.