Украина получила инновационные лекарства, а Германия вакцинировала 61% населения. Хроника COVID-19 на 5 сентября

По состоянию на воскресенье, 5 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 221,1 млн человек. За минувший день выявили 479 854 новых инфицированных, умерли еще 7 766. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 197,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (58,6 тыс.), Индии (42,9 тыс.) и Великобритании (37,5 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 296 155 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 966 заболевших умерли, а 2 212 313 пациентов вылечились.

Инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская сказала, что тяжелое течение COVID-19 грозит людям старше 60 лет и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

Доктор медицинских наук Виктор Досенко сообщил, что у Дельта-варианта есть характерные клинические проявления. Подробности – по ссылке.