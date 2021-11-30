Штрафы за отказ от вакцинации в Австрии и тестирование нового лекарства от COVID-19 в Китае. Хроника коронавируса на 30 ноября

Марина Лисничук
Covid
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Штрафы за отказ от вакцинации в Австрии и тестирование нового лекарства от COVID-19 в Китае. Хроника коронавируса на 30 ноября

Коронавирусом в Украине и мире заразились еще более 443,4 тысячи человек, и общее количество инфицирований на планете достигло уже 262,3 миллиона. За прошедшие сутки также было подтверждено 5398 смертей и почти 414,3 тыс. выздоровлений.

Во многих уголках мира зафиксировали ряд заражений новым штаммом Омикрон, и еще больше стран ввели ограничения на въезд для граждан и иностранцев, которые, в частности, прибывают из стран Южной Африки. Тем временем в Китае принялись тестировать препарат против ВИЧ как средство для лечения COVID-19.

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Общие данные по COVID-19 в мире
Видео дня
Топ-15 стран по приросту заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

Карта распространения коронавируса в областях Украины
Главное на 30 ноября:

  • В США центры контроля и профилактики заболеваний выпустили новые рекомендации по прививкам от COVID-19. В них отмечается, что все взрослые должны получить бустерные дозы вакцины для защиты от коронавируса.

  • В Австрии намерены ввести штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. Речь идет о суммах в €3-7 тысяч.

  • Лидером по приросту заражений COVID-19 на этот раз стали США – 67,4 тыс., Британия и Германия – по 42,6 тыс., Россия – 33,8 тыс. Украина по этому показателю – 16-я в мире и 13-я в Европе.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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