Штрафы за отказ от вакцинации в Австрии и тестирование нового лекарства от COVID-19 в Китае. Хроника коронавируса на 30 ноября

Коронавирусом в Украине и мире заразились еще более 443,4 тысячи человек, и общее количество инфицирований на планете достигло уже 262,3 миллиона. За прошедшие сутки также было подтверждено 5398 смертей и почти 414,3 тыс. выздоровлений.

Во многих уголках мира зафиксировали ряд заражений новым штаммом Омикрон, и еще больше стран ввели ограничения на въезд для граждан и иностранцев, которые, в частности, прибывают из стран Южной Африки. Тем временем в Китае принялись тестировать препарат против ВИЧ как средство для лечения COVID-19.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

за время пандемии в Украине диагностировали 3 427 827 всех заражений, в том числе 85 414 летальных исходов и 2 920 714 выздоровлений. По меньшей мере, 421,6 тысячи граждан болеют.

Из-за мутированного варианта вируса Омикрон в Англии школьников обязали носить маски в общественных местах. А в Польше с 1 декабря усилят карантинные ограничения.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи выразил убеждение, что защитой от новой мутации COVID-19 может стать ревакцинация.

В США центры контроля и профилактики заболеваний выпустили новые рекомендации по прививкам от COVID-19. В них отмечается, что все взрослые должны получить бустерные дозы вакцины для защиты от коронавируса.

На Филиппинах началась масштабная кампания по иммунизации населения. В ее рамках собираются за три дня привиться 9 миллионам человек , пишет Al Jazeera.

Украинский иммунолог Борис Донской заявил, что новый штамм коронавируса Омикрон обладает высокой заразностью и быстро распространяется, ничем не уступая варианту Дельта . Для изучения его характеристик ученым еще нужно время.

В Британии от осложнений COVID-19 скончался 54-летний веган Глинн Стил. Мужчина отказался делать прививки, потому что вакцины испытывали на животных.

В Австрии намерены ввести штрафы за отказ от вакцинации против коронавируса. Речь идет о суммах в €3-7 тысяч.

Лидером по приросту заражений COVID-19 на этот раз стали США – 67,4 тыс., Британия и Германия – по 42,6 тыс., Россия – 33,8 тыс. Украина по этому показателю – 16-я в мире и 13-я в Европе.