Когда в Украине ждать новую волну COVID-19: в Минздраве дали прогноз

Новая вспышка коронавирусной болезни в Украине может начаться в конце января 2022 года и продлится до марта. За это время в стране может значительно увеличиться количество новых случаев COVID-19.

Таков прогноз Министерства здравоохранения Украины, его озвучил глава ведомства Виктор Ляшко в интервью изданию ВВС. По словам министра, единственный способ предотвратить большое количество смертей от коронавируса – убедить украинцев делать прививки.

"Новую волну можно ожидать к концу января-февраля-марта. Если никакие мутации не приведут к другому", – сказал Ляшко.

По его словам, точный прогноз относительно того, какой будет новая волна коронавируса в 2022 году, в Минздраве еще не сделали. Насколько значительным будет подъем заболеваемости должны спрогнозировать на следующей неделе.

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Для того чтобы избежать по 400-800 смертей от COVID-19 в сутки, необходимо активно вакцинировать население, считает глава ведомства. По словам министра, вакцинированные также болеют коронавирусом, однако течение заболевания у них значительно легче.

"Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы", – отметил Ляшко.

Также министр рассказал, что начало вакцинации бустерной (дополнительной третьей или второй для однокомпонентных препаратов) дозой начнется в начале 2022 года. Предварительно, это будет в январе-феврале.

Ранее в Центре экономики здравоохранения спрогнозировали, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться в начале 2022 года – в январе.

В то же время, до конца 2021 года коронавирусная болезнь может унести жизнь еще 15-20 тысяч украинцев, отметил Игорь Бровченко, руководитель рабочей группы НАН по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID-19. По его словам, общее количество смертей от COVID-19 может составить до ста тысяч.

Отметим: единственной защитой от тяжелого течения и смерти от коронавирусной болезни является вакцинация. По данным Высшего института здоровья, невакцинированные люди с COVID-19 в семь раз чаще попадают в больницы по сравнению с теми, кто получил прививку менее чем за полгода до болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, при заражении штаммом Дельта у человека скорее наступает тяжелое течение болезни, чем это было при предыдущих вариантах коронавируса, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, в совокупности все особенности штамма Дельта влияют на общий показатель смертности.