В Польше зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки: такого не было с апреля
В Польше за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 526 человек. Такой показатель стал рекордным с весны.
Об этом пишет Polskie Radio. Настолько большое количество летальных случаев было зафиксировано еще 29 апреля 2021 года – 540.
Также среднее суточное количество новых зараженных за последнюю неделю составило 23 191.
По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, в середине текущей недели четвертая волна коронавируса достигнет пика. Также он прогнозирует, что количество новых больных в сутки будет достигать 35 тысяч.
В то же время Польша приостановила авиасообщение со странами Южноафриканской Республики из-за появления нового штамма Омикрон.
Отметим, что по показателю смертности Польша занимает третье место в Европе после России и Украины.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 3,5 млн случаев заражений. При этом выздоровели более 3 млн и 83 тысячи человек скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые назвали три особенности нового штамма Омикрон: ускоренное распространение, способность обходить иммунитет и скорость распространения.
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