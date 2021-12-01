В Польше зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки: такого не было с апреля

В Польше за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 526 человек. Такой показатель стал рекордным с весны.

Об этом пишет Polskie Radio. Настолько большое количество летальных случаев было зафиксировано еще 29 апреля 2021 года – 540.

Также среднее суточное количество новых зараженных за последнюю неделю составило 23 191.

По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, в середине текущей недели четвертая волна коронавируса достигнет пика. Также он прогнозирует, что количество новых больных в сутки будет достигать 35 тысяч.

Видео дня

В то же время Польша приостановила авиасообщение со странами Южноафриканской Республики из-за появления нового штамма Омикрон.

Отметим, что по показателю смертности Польша занимает третье место в Европе после России и Украины.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 3,5 млн случаев заражений. При этом выздоровели более 3 млн и 83 тысячи человек скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые назвали три особенности нового штамма Омикрон: ускоренное распространение, способность обходить иммунитет и скорость распространения.