Хроника коронавируса на 3 июля: за сутки в мире заболели более 400 тыс. человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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Хроника коронавируса на 3 июля: за сутки в мире заболели более 400 тыс. человек

По состоянию на субботу, 3 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 183,8 млн человек. За минувший день выявили 437 548 новых инфицированных, умерли еще 8 495. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 168,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (65,1 тыс.), Индии (47,2 тыс.) и Колумбии (28 тыс.).

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Главное за 3 июля:

  • В Винницкой области умер 47-летний мужчина, которого днем того же дня вакцинировали против COVID-19, использовав препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Этот случай зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации.

  • Исследования показали, что кошки, которые спят в постели своего хозяина, могут заразиться коронавирусом. Людям с положительным результатом теста следует избегать контакта с домашними животными.

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