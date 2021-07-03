Хроника коронавируса на 3 июля: за сутки в мире заболели более 400 тыс. человек

По состоянию на субботу, 3 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 183,8 млн человек. За минувший день выявили 437 548 новых инфицированных, умерли еще 8 495. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 168,2 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (65,1 тыс.), Индии (47,2 тыс.) и Колумбии (28 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 236 497 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 424 гражданина, а 2 169 584 вылечились.

Власти Львова усилят карантинные меры. Решение было принято из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который называется Дельта.

В Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.