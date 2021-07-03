Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах
В Украине за прошедшие сутки, 2 июля, выявили 705 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Киеве – 185 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего в регионах были госпитализированы 420 пациентов.
В список лидеров по количеству новых случаев инфицирования попали также Киевская (48), Донецкая (43), Днепропетровская (40), Полтавская (39), Одесская (38) и Запорожская (37) области.
Меньше всего заболевших за сутки в Ивано-Франковской (4), Тернопольской (5), Волынской, Черновицкой и Кировоградской (по 6) областях.
Количество заболеваний в областях Украины за сутки:
Киев – 185 случаев;
Винницкая область – 11 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 40 случаев;
Донецкая область – 43 случая;
Житомирская область – 23 случая;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 37 случаев;
Ивано-Франковская область – 4 случая;
Киевская область – 48 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 10 случаев;
Львовская область – 29 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 38 случаев;
Полтавская область – 39 случаев;
Ривненская область – 11 случаев;
Сумская область – 21 случай;
Тернопольская область – 5 случаев;
Харьковская область – 31 случай;
Херсонская область – 23 случая;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черкасская область – 26 случаев;
Черновицкая область – 6 случаев;
Черниговская область – 14 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Львова усилят карантинные меры. Решение было принято из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который называется Дельта.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.