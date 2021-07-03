Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

София Закревская
София Закревская
Covid
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Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В Украине за прошедшие сутки, 2 июля, выявили 705 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Киеве – 185 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего в регионах были госпитализированы 420 пациентов.

В список лидеров по количеству новых случаев инфицирования попали также Киевская (48), Донецкая (43), Днепропетровская (40), Полтавская (39), Одесская (38) и Запорожская (37) области.

Меньше всего заболевших за сутки в Ивано-Франковской (4), Тернопольской (5), Волынской, Черновицкой и Кировоградской (по 6) областях.

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Количество заболеваний в областях Украины за сутки:

  • Киев – 185 случаев;

  • Винницкая область – 11 случаев;

  • Волынская область – 6 случаев;

  • Днепропетровская область – 40 случаев;

  • Донецкая область – 43 случая;

  • Житомирская область – 23 случая;

  • Закарпатская область – 11 случаев;

  • Запорожская область – 37 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 4 случая;

  • Киевская область – 48 случаев;

  • Кировоградская область – 6 случаев;

  • Луганская область – 10 случаев;

  • Львовская область – 29 случаев;

  • Николаевская область – 22 случая;

  • Одесская область – 38 случаев;

  • Полтавская область – 39 случаев;

  • Ривненская область – 11 случаев;

  • Сумская область – 21 случай;

  • Тернопольская область – 5 случаев;

  • Харьковская область – 31 случай;

  • Херсонская область – 23 случая;

  • Хмельницкая область – 16 случаев;

  • Черкасская область – 26 случаев;

  • Черновицкая область – 6 случаев;

  • Черниговская область – 14 случаев.

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