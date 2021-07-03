Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине: ситуация в регионах

В Украине за прошедшие сутки, 2 июля, выявили 705 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заболевших в Киеве – 185 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего в регионах были госпитализированы 420 пациентов.

В список лидеров по количеству новых случаев инфицирования попали также Киевская (48), Донецкая (43), Днепропетровская (40), Полтавская (39), Одесская (38) и Запорожская (37) области.

Меньше всего заболевших за сутки в Ивано-Франковской (4), Тернопольской (5), Волынской, Черновицкой и Кировоградской (по 6) областях.

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Количество заболеваний в областях Украины за сутки:

Киев – 185 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 43 случая;

Житомирская область – 23 случая;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 39 случаев;

Ривненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 31 случай;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Львова усилят карантинные меры. Решение было принято из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который называется Дельта.