В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 человек, 27 из них – дети

По состоянию на утро субботы, 3 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 202 случая коронавирусной инфекции. Из них 705 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 27 детей и 22 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 460 человек (+36 за сутки), выздоровели 2 170 656 (+1 072 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 420 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 19 945 человек;

методом ИФА – 7 962 человека;

экспресс-тестами – 15 097 человек.

За пятницу, 2 июля, в Украине сделали 94 547 прививок от коронавируса. 37 107 украинцев получили первую дозу препарата, а 57 440 – завершили иммунизацию. Вакцинацию проводили 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов и 26 центров прививки. С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, полностью иммунизированы 823 923 человека.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 185 случаев;

Винницкая область – 11 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 40 случаев;

Донецкая область – 43 случая;

Житомирская область – 23 случая;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 37 случаев;

Ивано-Франковская область – 4 случая;

Киевская область – 48 случаев;

Кировоградская область – 6 случаев;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 29 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 39 случаев;

Ривненская область – 11 случаев;

Сумская область – 21 случай;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 31 случай;

Херсонская область – 23 случая;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 26 случаев;

Черновицкая область – 6 случаев;

Черниговская область – 14 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Львова усилят карантинные меры. Решение было принято из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который называется Дельта.