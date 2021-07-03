В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 человек, 27 из них – дети
По состоянию на утро субботы, 3 июля, в Украине официально подтверждено 2 237 202 случая коронавирусной инфекции. Из них 705 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 27 детей и 22 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 460 человек (+36 за сутки), выздоровели 2 170 656 (+1 072 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 420 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 19 945 человек;
методом ИФА – 7 962 человека;
экспресс-тестами – 15 097 человек.
За пятницу, 2 июля, в Украине сделали 94 547 прививок от коронавируса. 37 107 украинцев получили первую дозу препарата, а 57 440 – завершили иммунизацию. Вакцинацию проводили 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов и 26 центров прививки. С начала прививочной кампании привито 2 038 239 человек, полностью иммунизированы 823 923 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (185), Киевской (48), Донецкой (43), Днепропетровской (40) и Полтавской (39) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 185 случаев;
Винницкая область – 11 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 40 случаев;
Донецкая область – 43 случая;
Житомирская область – 23 случая;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 37 случаев;
Ивано-Франковская область – 4 случая;
Киевская область – 48 случаев;
Кировоградская область – 6 случаев;
Луганская область – 10 случаев;
Львовская область – 29 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 38 случаев;
Полтавская область – 39 случаев;
Ривненская область – 11 случаев;
Сумская область – 21 случай;
Тернопольская область – 5 случаев;
Харьковская область – 31 случай;
Херсонская область – 23 случая;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черкасская область – 26 случаев;
Черновицкая область – 6 случаев;
Черниговская область – 14 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, власти Львова усилят карантинные меры. Решение было принято из-за распространения "индийского" штамма коронавируса, который называется Дельта.
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