Хроника коронавируса на 28 апреля: от COVID-19 умерли почти 15 тысяч за сутки
По состоянию на среду, 28 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 149,3 млн человек. За минувший день выявили 830 822 новых инфицированных, умерли еще 14 821. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.
При этом выздоровели 127,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 362 тыс., Бразилии – 76 тыс. и США – 52 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине с начала пандемии подтверждено 2 038 248 заражений, из них 42 950 человек умерли от последствий болезни, однако 1 596 829 вылечились.
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией.
Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, когда Украина получит новые партии вакцин Pfizer и CoronaVac. Министр назвал количество доз каждого препарата.
В Черновицкой области сегодня вакцинировали еще 425 человек. Прививки препаратом Covishield/AstraZeneca получили 160 человек, CoronaVac – 79 человек, Pfizer – 156 человек, AstraZeneca-SKBio – 30 человек.
В Латвии общая вакцинация всех жителей без выделения приоритетных групп начнется с 3 мая. Такое решение приняло правительство. Накануне же была открыта следующая приоритетная группа: заключенные и работники мест заключения, а также постояльцы и работники приютов.