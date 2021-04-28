Хроника коронавируса на 28 апреля: от COVID-19 умерли почти 15 тысяч за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
1 минута
2,6 т.
Пандемия COVID-19

По состоянию на среду, 28 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 149,3 млн человек. За минувший день выявили 830 822 новых инфицированных, умерли еще 14 821. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.

При этом выздоровели 127,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 362 тыс., Бразилии – 76 тыс. и США – 52 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине с начала пандемии подтверждено 2 038 248 заражений, из них 42 950 человек умерли от последствий болезни, однако 1 596 829 вылечились.

  • Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией.

  • Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов.

Главное за 28 апреля:

  • В Черновицкой области сегодня вакцинировали еще 425 человек. Прививки препаратом Covishield/AstraZeneca получили 160 человек, CoronaVac – 79 человек, Pfizer – 156 человек, AstraZeneca-SKBio – 30 человек.

  • В Латвии общая вакцинация всех жителей без выделения приоритетных групп начнется с 3 мая. Такое решение приняло правительство. Накануне же была открыта следующая приоритетная группа: заключенные и работники мест заключения, а также постояльцы и работники приютов.

disclaimer_icon
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус