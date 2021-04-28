Украина оказалась на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Смертность от коронавируса

За минувшие сутки, 27 апреля, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 432 человека.

Лидером в статистике оказалась Польша с 460 летальными случаями за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Также много смертей зарегистрировали в Италии – 373, Германии – 354, Франции – 333 и Венгрии – 183. Всего в Европе 27 апреля от COVID-19 умерли 3 467 человек, в мире – 14 821 зараженный.

Больше всего смертей было в Индии – 3 285, Бразилии – 3 120 и США – 885. Украина в мировом рейтинге попала на восьмое место.

Смертность от коронавируса в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, очередной всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в июне 2021 года в связи с Пасхой и майскими праздниками, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов.

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