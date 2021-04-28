В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 28 апреля, в Украине официально подтверждены 2 047 838 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 590 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 43 391 человек (+441 за сутки), а 1 616 891 пациент (+20 062 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что за минувшие сутки было госпитализировано 3 623 человека.

Заболеваемость коронавирусом в Украине по состоянию на 28 апреля.

Провдено тестирований за сутки – 99 112 (в частности методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев – 1070 случаев / 1876 прививок;

  • Винницкая область – 223 случая / 541 прививки;

  • Волынская область – 356 случаев / 466 прививок;

  • Днепропетровская область – 584 случая / 1894 прививки;

  • Донецкая область – 811 случаев / 419 прививок;

  • Житомирская область – 232 случая / 422 прививки;

  • Закарпатская – 115 случаев / 570 прививок;

  • Запорожская область – 485 случаев / 648 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 102 случая / 252 прививки;

  • Киевская область – 384 случая / 820 прививок;

  • Кировоградская область – 134 случая / 92 прививки;

  • Луганская область – 213 случаев / 351 прививки;

  • Львовская область – 530 случаев / 2535 прививок;

  • Николаевская область – 281 случай / 937 прививок;

  • Одесская область – 522 случая / 1967 прививок;

  • Полтавская область – 445 случаев / 1066 прививок;

  • Ривненская область – 417 случаев / 431 прививки;

  • Сумская область – 267 случаев / 327 прививок;

  • Тернопольская область – 206 случаев / 110 прививок;

  • Харьковская область – 818 случаев / 1065 прививок;

  • Херсонская область – 222 случая / 424 прививки;

  • Хмельницкая область – 483 случая / 813 прививок;

  • Черкасская область – 445 случаев / 658 прививок;

  • Черновицкая область – 129 случаев / 425 прививок;

  • Черниговская область – 116 случаев / 481 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе за сутки. Лидером в статистике оказалась Польша с 460 летальными случаями за сутки.

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