В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело в два раза больше людей, чем заболело

По состоянию на утро среды, 28 апреля, в Украине официально подтверждены 2 047 838 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 590 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 43 391 человек (+441 за сутки), а 1 616 891 пациент (+20 062 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook уточнил, что за минувшие сутки было госпитализировано 3 623 человека.

Провдено тестирований за сутки – 99 112 (в частности методом ПЦР – 43 841, методом ИФА – 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 782).

г. Киев – 1070 случаев / 1876 прививок;

Винницкая область – 223 случая / 541 прививки;

Волынская область – 356 случаев / 466 прививок;

Днепропетровская область – 584 случая / 1894 прививки;

Донецкая область – 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область – 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская – 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область – 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область – 102 случая / 252 прививки;

Киевская область – 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область – 134 случая / 92 прививки;

Луганская область – 213 случаев / 351 прививки;

Львовская область – 530 случаев / 2535 прививок;

Николаевская область – 281 случай / 937 прививок;

Одесская область – 522 случая / 1967 прививок;

Полтавская область – 445 случаев / 1066 прививок;

Ривненская область – 417 случаев / 431 прививки;

Сумская область – 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область – 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область – 818 случаев / 1065 прививок;

Херсонская область – 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область – 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область – 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область – 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область – 116 случаев / 481 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина оказалась на втором месте по смертности от COVID-19 в Европе за сутки. Лидером в статистике оказалась Польша с 460 летальными случаями за сутки.