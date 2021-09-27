Хроника коронавируса на 27 сентября: за сутки заболели более 300 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 27 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 232,5 млн человек. За минувший день выявили 322 991новых инфицированных, умерли еще 4 901. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 209,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (32 тыс.), Индии (27 тыс.) и Турции (25 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.
В Украине с 23 сентября из-за перехода в "желтую" зону карантина пришлось закрыть школы, где вакцинированы менее 80% учителей. Однако кое-где учебные заведения продолжили работу, а педагогов заподозрили в обмане насчет иммунизации от COVID-19.
В Украине за 11 месяцев почти 100 тысяч дополнительных смертей, более половины из них пришлись на коронавирусную инфекцию.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сказал, что главный способ покончить с пандемией коронавируса – это вакцинация. При этом полностью победить COVID-19 не выйдет, он станет сезонным явлением по типу гриппа.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что выздоровел от коронавируса во второй раз. Напомним, политик не был вакцинирован.
В Украине уже пять областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны карантина. Остальные регионы остаются "желтыми".
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