Хроника коронавируса на 27 сентября: за сутки заболели более 300 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 27 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 232,5 млн человек. За минувший день выявили 322 991новых инфицированных, умерли еще 4 901. Всего от болезни скончались более 4,7 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 209,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (32 тыс.), Индии (27 тыс.) и Турции (25 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 392 397 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 55 626 заболевших умерли, а 2 244 192 пациента вылечились.

В Украине с 23 сентября из-за перехода в "желтую" зону карантина пришлось закрыть школы, где вакцинированы менее 80% учителей . Однако кое-где учебные заведения продолжили работу, а педагогов заподозрили в обмане насчет иммунизации от COVID-19.

В Украине за 11 месяцев почти 100 тысяч дополнительных смертей, более половины из них пришлись на коронавирусную инфекцию.