В Украине почти 100 тысяч 'дополнительных' смертей за 11 месяцев, – аналитик

В Украине за последние 11 месяцев в Государственной службе статистики насчитали почти 100 тысяч добавочных смертей (99 819). Это количество определяют, сравнивая нынешнюю смертность с пятилетней средней предыдущего периода.

Об этом на своей странице в Facebook написал аналитик Евгений Истребин. Больше половины дополнительных смертей пришлись на коронавирус.

К COVID-19 в Госстате отнесли 54 992 унесенных жизни. Остальные же смертельные случаи – 44 827 – произошли по другим причинам.

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Добавим: по состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Украине от COVID-19 умерли уже 55 626 человек, 69 летальных случаев зафиксировано за минувшие сутки.

Ранее Истребин приводил данные, которые указывают на то, что в Украине смертность за последние пять лет выросла на 45%. Больше всего летальность увеличилась в Киеве, а самые оптимистичные показатели – на Ивано-Франковщине.

Аналитик высказал предположение, что на рост смертности в частности повлияла и пандемия коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине сентября этого года Украина вышла на первое место в Европе по количеству пациентов, госпитализированных с коронавирусом.