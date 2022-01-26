Ученые нашли готовое лекарство, блокирующее COVID-19, а Нидерланды ослабили карантин. Хроника коронавируса на 26 января

В мире количество случаев коронавируса превысило уже 359 миллионов. Только за последние сутки этот диагноз подтвердили у свыше 3,3 млн жителей планеты.

Больше всего инфицирований зарегистрировали во Франции – 501,6 тыс., что стало для страны рекордом, а также в США – 443 тыс. и Индии – 283,5 тыс. Последние две страны вошли и в лидеры по приросту смертей – Штаты (+2611), Индия (+692), тройку замыкает Россия (+681).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 889 488 инфицирований зафиксировали в Украине на сегодня, около 208,8 тыс. из них активны. Вирус уже унес жизни 99 443 жителей, а 3 591 201 его поборол.

Специалисты прогнозируют, что суточный прирост больных COVID-19 в стране вырастет до 55 тысяч . Кроме этого, все больше областей вернутся в "красную" зону карантина.

Компании Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма Омикрон. Его, напомним, считают более заразным вариантом, который, однако, инфицированные переносят легче.

В Нидерландах ослабили карантинные ограничения, разрешив работу ресторанов, баров, музеев, театров и т. д. Эти заведения были закрыты с 18 декабря, пишет BBC. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна рискует, но все равно снимет запреты.

Финские исследователи из Университета Тампере обнаружили среди существующих на рынке лекарств препараты, блокирующие коронавирусную инфекцию , передает Yle. Так, во время испытаний на человеческих клетках было установлено, что комбинация бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) предотвращает воспаление клеток и усиливает действие друг друга.

За последние сутки в Британии зафиксировали рекорд смертей от последствий COVID-19 с февраля 2021 года – 439 жертв вируса. В то время как Италия впервые с февраля 2020-го вышла на второе место по летальности больных среди стран Европы.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско определили, что коронавирус может поражать позвоночник, что является следствием инфицирования и характеризуется как "мозговой туман" . Как правило, при нем люди чувствуют слабость, сонливость , имеют пониженную концентрацию и память .

Житель Сум Алексей успел сделать уже 27 прививок против COVID-19. За вакцинацией он ездит в разные регионы страны.