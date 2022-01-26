Ученые нашли готовое лекарство, блокирующее COVID-19, а Нидерланды ослабили карантин. Хроника коронавируса на 26 января
В мире количество случаев коронавируса превысило уже 359 миллионов. Только за последние сутки этот диагноз подтвердили у свыше 3,3 млн жителей планеты.
Больше всего инфицирований зарегистрировали во Франции – 501,6 тыс., что стало для страны рекордом, а также в США – 443 тыс. и Индии – 283,5 тыс. Последние две страны вошли и в лидеры по приросту смертей – Штаты (+2611), Индия (+692), тройку замыкает Россия (+681).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 889 488 инфицирований зафиксировали в Украине на сегодня, около 208,8 тыс. из них активны. Вирус уже унес жизни 99 443 жителей, а 3 591 201 его поборол.
Специалисты прогнозируют, что суточный прирост больных COVID-19 в стране вырастет до 55 тысяч. Кроме этого, все больше областей вернутся в "красную" зону карантина.
Компании Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против штамма Омикрон. Его, напомним, считают более заразным вариантом, который, однако, инфицированные переносят легче.
В Нидерландах ослабили карантинные ограничения, разрешив работу ресторанов, баров, музеев, театров и т. д. Эти заведения были закрыты с 18 декабря, пишет BBC. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна рискует, но все равно снимет запреты.
Финские исследователи из Университета Тампере обнаружили среди существующих на рынке лекарств препараты, блокирующие коронавирусную инфекцию, передает Yle. Так, во время испытаний на человеческих клетках было установлено, что комбинация бафетиниба и производного стауроспорина (UCN-01) предотвращает воспаление клеток и усиливает действие друг друга.
За последние сутки в Британии зафиксировали рекорд смертей от последствий COVID-19 с февраля 2021 года – 439 жертв вируса. В то время как Италия впервые с февраля 2020-го вышла на второе место по летальности больных среди стран Европы.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско определили, что коронавирус может поражать позвоночник, что является следствием инфицирования и характеризуется как "мозговой туман". Как правило, при нем люди чувствуют слабость, сонливость, имеют пониженную концентрацию и память.
Житель Сум Алексей успел сделать уже 27 прививок против COVID-19. За вакцинацией он ездит в разные регионы страны.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.