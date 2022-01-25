Pfizer и BioNTech начали испытания вакцины против Омикрона: появились подробности

Компании Pfizer и BioNTech во вторник, 25 января, начали клиническое исследование вакцины, нацеленной на штамм коронавируса Омикрон. На данный момент во всем мире растут опасения, что уже существующие вакцины не справляются с инфекциями, вызванными этим штаммом.

В исследовании будет оцениваться безопасность вакцины, переносимость и уровень иммунного ответа как в виде первичной серии, так и в виде бустерной дозы. Об этом сообщают американские издания CNN и CNBC.

В исследовании будут принимать участие 1420 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, которые будут разделены на три группы. Все они получили две дозы нынешней вакцины Pfizer не менее чем за 90–180 дней до исследования.

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Участники первой группы получат одну или две дозы новой вакцины против Омикрона. Участники второй - получат одну дозу текущей вакцины Pfizer или вакцины, нацеленной на Омикрон, а третьей - получат три дозы экспериментальной вакцины. Новый препарат будет вводиться в дозе 30 мкг, как и текущая вакцина.

Генеральный директор BioNTech Угур Шахин отметил, что появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что эффективность нынешней вакцины против инфекции и заболевания легкой и средней степени тяжести, вызванных Омикроном, снижается быстрее по сравнению с предыдущими штаммами вируса. А цель исследования состоит в том, чтобы разработать вакцину, обеспечивающую надежную защиту от Омикрона.

При этом, подчеркивается, что люди, получившие бустерные дозы текущей вакцины, сохраняют высокий уровень защиты от Омикрона, особенно от тяжелых заболеваний и госпитализаций.

Со своей стороны генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил ранее, что к марту у компании будет готова вакцина против Омикрона.

Кроме того, компании ранее объявили, что они планируют произвести четыре миллиарда доз вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 в 2022 году, и ожидается, что эти мощности не изменятся, если потребуется адаптированная вакцина.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-штамм Омикрон лучше обходит антитела, сформированные после болезни, чем те, которые появились в результате вакцинации. Ученые провели первый в мире структурный анализ его шиповидного белка на молекулярном уровне.

Согласно результатам нового исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.

Итальянский ученый, профессор Университета Эмори Гвидо Сильвестри заявил, что штамм коронавируса Омикрон уже ослаб. При этом он прогнозирует появление нового более яростного варианта COVID-19.