Омикрон способен обходить природные антитела, надежную защиту дает лишь вакцинация – исследование

Юрий Сергиенко
Covid
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Омикрон способен обходить природные антитела, надежную защиту дает лишь вакцинация – исследование

COVID-штамм Омикрон лучше обходит антитела, сформированные после болезни, чем те, которые появились в результате вакцинации. Ученые провели первый в мире структурный анализ его шиповидного белка на молекулярном уровне.

Результаты исследования медицинского факультета Университета Британской Колумбии (Канада) были опубликованы в журнале Science. Полученные данные дают возможность разработать более эффективные методы лечения этого варианта.

"С помощью анализа механизмов, через которые вирус проникает в клетки человека, мы сможем разработать более эффективные способы лечения, которые нарушают этот процесс и нейтрализуют вирус", – сказал ведущий автор исследования доктор Шрирам Субраманиам.

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Выяснилось, что Омикрон способен обходить антитела и вакцинированных, и невакцинированных. Однако у людей, у которых антитела сформировались после болезни, он делает это лучше, чем у вакцинированных.

Учитывая эти данные, авторы отметили, что вакцинация является является лучшим средством защиты от COVID-19 и его варианта Омикрон.

Ученые впервые провели структурный анализ белка Омикрона.

Также исследовали узнали, как штамм проникает в клетки человека. Он цепляется за клеточный рецептор ACE2.

Кроме того, в нем содержится беспрецедентное количество мутаций – 37, а это в три-пять раз больше, чем в других вариантах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученым удалось выяснить, что многие популярные признаки COVID-19 (потеря вкуса, обоняния или одышка) реже регистрируются среди людей с вариантом Омикрон. В то же время этот штамм вызывает другие уникальные симптомы.

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