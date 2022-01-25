Медики обнаружили новый симптом Омикрона, а Британия упростила правила въезда для вакцинированных. Хроника коронавируса на 25 января

Коронавирус за более чем два года пандемии поразил почти 355 млн жителей мира и унес жизни 5,6 млн из них. Только за последние сутки было подтверждено более 2 млн новых случаев заражения и 5,9 тыс. смертей.

В тройку стран-лидеров по приросту больных вошли США (+465 тыс.), Франция (+108,5 тыс.) и Испания (+101,8 тыс.). В то же время преодолеть болезнь смогли еще свыше 1,8 млн человек.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 870 370 всех заражений, в том числе 99 282 смерти и 3 585 338 выздоровлений. В настоящее время еще около 187,5 тыс. человек болеют.

Рекордную заболеваемость сейчас фиксируют в Австрии, где большинство инфицирований связано со штаммом Омикрон . Ситуация привела к нехватке рабочих рук.

Первые случаи COVID-19 обнаружили среди людей, приехавших на зимние Олимпийские игры в Пекин. Из 529 человек у четырех тесты показали положительный результат.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что 2022-й может быть последним годом пандемии COVID-19. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Гарант отметил, что вакцинация – одна из главных причин того, что уровень госпитализации больных в стране сейчас меньше, чем во время пика заболевания осенью 2021 года.

Медики обнаружили новый симптом варианта Омикрон, который может быть единственным проявлением COVID-19 . Речь идет о боли в ухе .

В 425 школах Киева коронавирусом болеет 2238 учеников и 652 работника . Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА по запросу "Укринформа".

Результаты исследования ученых из Канады показали, что штамм Омикрон способен обходить природные антитела в организме человека. Специалисты отметили, что надежно защитить в этом случае может только вакцинация.

Британия отменила обязательное тестирование на COVID-19 при въезде в страну для путешественников, получивших две прививки . Как передает The Guardian, новое правило вступит в силу с 11 февраля

Накануне в Украине анонсировали расширение программы єПідтримка. В частности, пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут давать еще 500 гривен.