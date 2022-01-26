В Британии рекорд смертности от COVID-19, а в Италии количество случаев выросло вдвое за сутки

Коронавирус с новой силой атакует европейские страны – за последние 24 часа в Британии погибло рекордное число пациентов с COVID-19, а суточный прирост новых больных во Франции впервые превысил пол миллиона. При этом Италия вышла на второе место по смертности пациентов с коронавирусом среди европейских стран с февраля 2020 года.

Британия, Франция и Италия чаще других стран в последнее время заявляют о рекордных показателях заболеваемости. OBOZREVATEL рассказывает, какая ситуация с COVID-19 в этих странах.

Видео дня

Британия

Жертвами коронавирусной болезни стали еще 439 человек. Это самый высокий показатель смертности за одни сутки в Британии с февраля 2021 года. Общее число смертей достигло 154 356. Как отмечает SkyNews, предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован в прошлый вторник. Тогда от осложнений, вызванных COVID-19 погибло 438 британцев.

Заболели коронавирусом за последние 24 часа более 94 тысяч человек. При этом по последним правительственным данным, за минувшие сутки число вакцинированных как минимум одной дозой граждан страны достигло 52 252 579. При этом более 36 млн уже получили бустерные дозы вакцины.

Италия

За последние сутки в Италии зафиксировано 186 740 новых случаев заражения коронавирусом. Это более чем в два раза больше, чем было обнаружено днем ранее. В понедельник коронавирус официально подтвердили у 77 696 человек, пишет La Repubblica.

При этом число смертей за сутки подскочило с 352 до 468. Как отмечается, в Италии подтверждено 144 343 случая смерти от COVID-19 с момента его вспышки в феврале 2020 года. Это является вторым по величине числом жертв в Европе после Британии и девятым по величине в мире. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 10,2 млн случаев коронавируса.

Накануне комиссар по вопросам пандемии коронавируса Франческо Паоло Фиглиуоло заявил, что распространение штамма Омикрон в стране достигло своего пика. Количество новых случаев заражения, по его словам, начало снижаться.

Франция

Количество новых случаев заражения во Франции впервые с начала пандемии превысило полмиллиона за сутки. 24 января COVID-19 заболели 501 635 человек. Это на 36 866 случаев больше, чем неделей ранее. Среднее значение за 7 дней увеличилось до 366 179 случаев, пишет linternaute.com.

При это в реанимационных отделениях находятся 3 741 пациент, за последние сутки было госпитализировано еще 3 842 человека. Это на 489 человек больше, чем днем ​​ранее.

За последние 24 часа во Франции погибло 363 человека, что на 30 меньше, чем вчера, но на 75 больше, чем в прошлый вторник.

Как сообщал OBOZREVATEL, COVID-штамм Омикрон лучше обходит антитела, сформированные после болезни, чем те, которые появились в результате вакцинации. Ученые Университета Британской Колумбии (Канада) провели первый в мире структурный анализ его шиповидного белка на молекулярном уровне.