Украинец сделал 27 прививок от COVID-19 и не собирается останавливаться. Видео

Украинец Алексей уже 27 раз вакцинировался от коронавируса. Для этого он, будучи жителем Сум, ездит по всей стране.

Такую информацию озвучила начальница управления здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко, передает местное издание Sumy Today. Чиновница отметила, что так делать неправильно, но это означает, что вакцинация безопасна (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не будем говорить, что так нужно делать, но это показывает, что это (вакцинация) точно безопасно", – сказала Чумаченко.

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В комментарии "Сегодня" мужчина признался, что делает это ради популярности и останавливаться не собирается. Его цель – 30 прививок.

Врачи поясняют, что, скорее всего, Алексей получал уколы в центрах вакцинации, а там не всегда успевают проверять данные о людях.

В то же время отмечается, что в системе Helsi, в которую вносят данные о вакцинации, на такой случай нет никаких ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всем гражданам, которые получат бустерную дозу вакцины, будут выплачивать по 500 грн.