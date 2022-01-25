Во Львовской области хотят усилить карантин из-за ситуации с COVID-19: какие ограничения введут
С 26 января во Львовской области будут усилены карантинные меры в связи со стремительным распространением коронавируса в регионе. Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС, несмотря на то, что официально область пока не была отнесена к "красной" зоне.
Об этом сообщил руководитель областного департамента здравоохранения Орест Чемерис, передает "Львовский портал". Отмечается, что ужесточение требований будет касаться образовательных и развлекательных учреждений, а также общественного транспорта.
Так, с 26 января в регионе:
все учебные заведения, кроме детсадов, переходят исключительно на дистанционное обучение как минимум до 4 февраля;
массовые развлекательные мероприятия – временно запрещены;
проезд в общественном транспорте возможен по наполненности на 50%.
Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением карантинных требований.
Чемерис добавил, что с 1 февраля полностью прекратят работу рестораны, которые смогут работать только в формате "с собой". Ограничения будут касаться спортивных залов, фитнес-клубов и т.д. Чиновник добавил, что решение об усилении карантина вынуждено и призвано предупредить нагрузку на систему здравоохранения.
Отметим, согласно данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки на Львовщине обнаружили 2299 новых случаев охраны на COVID-19. Болезнь привела к смерти 8-ми человек, в то же время 119-ти удалось ее преодолеть. В регионе остается 895 активных больных.
Как свидетельствуют индикаторы на сайте Минздрава, в регионе превышены показатели динамики уровня госпитализации – 74,4% при норме 50% и коэффициент выявления случаев инфицирования 23,7% при норме 20%.
Напомним: с 24 января на территории Ивано-Франковской области установлен "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В регионе, где в последнее время фиксируют 1,5-2,7 тысяч заражений ежесуточно, будут действовать усиленные карантинные ограничения.
Также с 27 января в "красную" зону карантина перейдет Ривненская область. Там также будут установлены усиленные ограничения. Накануне в регионе обнаружили 809 новых заражений коронавирусом, а общее число случаев возросло до 134 768. В области подтверждено 2353 смерти (+9 в сутки) от последствий COVID-19, а также 126 582 выздоровления (+335). По меньшей мере, 5833 человека являются активными больными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что школьники в Киеве пока продолжат учиться в офлайн-режиме, за партами. Однако школы могут самостоятельно принимать решение о переходе на дистанционное обучение;
В то же время столичные власти рекомендуют работодателям по возможности перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы. Это поможет снизить скорость распространения вируса среди киевлян.
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