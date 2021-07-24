Новая мутация в Британии и США – лидер по заболеваемости. Хроника коронавируса на 24 июля

По состоянию на субботу, 24 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 194 млн человек. За минувший день выявили 573 762 новых инфицированных, умерли еще 8 646. Всего от болезни скончались более 4,1 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 176,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (67,4 тыс.), Индонезии (49 тыс.) и Бразилии (45,4 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 247 419 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 811 человек, а 2 183 642 вылечились.

Возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.

В Святошинском районном управлении образования Киева подготовили письмо, в котором сказано, что с 1 сентября "есть вероятность", что к работе в образовательных учреждениях не будут допускать сотрудников, которые не вакцинированы от коронавируса.

В Великобритании подтвердили 16 случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса B.1.621. Большинство эпизодов связаны с поездками за границу. Первое заражение этим штаммом произошло в Колумбии в январе, после чего его выявили в 26 странах.