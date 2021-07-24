Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине: данные по регионам

София Закревская
София Закревская
Covid
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Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине: данные по регионам

В субботу, 24 июля, Киев стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в столице выявили 194 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом за сутки в Киеве умер от COVID-19 один человек, а победили болезнь – 173.

Много заболевших также в Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42), Харьковской (32) областях. Отметим, что Днепропетровщина также возглавила рейтинг регионов по количеству летальных исходов за сутки – за минувший день там умерли четыре местных жителя.

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Дальше в списке по показателю суточной смертности расположились Ивано-Франковская (3) и Николаевская (3), а также Киевская (2), Луганская (2) и Сумская (2) области.

При этом меньше всего новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Волынской (1), Житомирской (3) и Кировоградской областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 194 случая;

  • Винницкая область – 14 случаев;

  • Волынская область – 1 случай;

  • Днепропетровская область – 58 случаев;

  • Донецкая область – 30 случаев;

  • Житомирская область – 3 случая;

  • Закарпатская область – 6 случаев;

  • Запорожская область – 24 случая;

  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;

  • Киевская область – 30 случаев;

  • Кировоградская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 30 случаев;

  • Львовская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 30 случаев;

  • Полтавская область – 29 случаев;

  • Ривненская область – 10 случаев;

  • Сумская область – 42 случая;

  • Тернопольская область – 9 случаев;

  • Харьковская область – 32 случая;

  • Херсонская область – 54 случая;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черкасская область – 22 случая;

  • Черновицкая область – 7 случаев;

  • Черниговская область – 19 случаев.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 248 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 745 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медработников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районном управлении образования Киева подготовили письмо, в котором сказано, что с 1 сентября "есть вероятность", что к работе в образовательных учреждениях не будут допускать сотрудников, которые не вакцинированы от коронавируса.

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