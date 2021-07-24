Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине: данные по регионам
В субботу, 24 июля, Киев стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в столице выявили 194 заболевших.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом за сутки в Киеве умер от COVID-19 один человек, а победили болезнь – 173.
Много заболевших также в Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42), Харьковской (32) областях. Отметим, что Днепропетровщина также возглавила рейтинг регионов по количеству летальных исходов за сутки – за минувший день там умерли четыре местных жителя.
Дальше в списке по показателю суточной смертности расположились Ивано-Франковская (3) и Николаевская (3), а также Киевская (2), Луганская (2) и Сумская (2) области.
При этом меньше всего новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Волынской (1), Житомирской (3) и Кировоградской областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 194 случая;
Винницкая область – 14 случаев;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 58 случаев;
Донецкая область – 30 случаев;
Житомирская область – 3 случая;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 24 случая;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 30 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 30 случаев;
Львовская область – 42 случая;
Николаевская область – 30 случаев;
Полтавская область – 29 случаев;
Ривненская область – 10 случаев;
Сумская область – 42 случая;
Тернопольская область – 9 случаев;
Харьковская область – 32 случая;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 22 случая;
Черновицкая область – 7 случаев;
Черниговская область – 19 случаев.
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 248 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 745 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районном управлении образования Киева подготовили письмо, в котором сказано, что с 1 сентября "есть вероятность", что к работе в образовательных учреждениях не будут допускать сотрудников, которые не вакцинированы от коронавируса.
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