В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 человек, из них 50 – дети

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 человек, из них 50 – дети

По состоянию на утро субботы, 24 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 745 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 835 человек (+24 за сутки), выздоровели 2 184 036 (+394 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 395 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 39 142 человека;

  • методом ИФА – 7 326 человек;

  • экспресс-тестами – 13 235 человек.

За пятницу, 23 июля, в Украине сделали 152 675 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 90 072 украинца, а завершили иммунизацию – 62 603.

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Всего с начала кампании вакцинации было сделано 4 691 872 прививки. Полностью иммунизированы уже 1 681 734 гражданина, а первую дозу в Украине получили 3 010 138 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 194 случая;

  • Винницкая область – 14 случаев;

  • Волынская область – 1 случай;

  • Днепропетровская область – 58 случаев;

  • Донецкая область – 30 случаев;

  • Житомирская область – 3 случая;

  • Закарпатская область – 6 случаев;

  • Запорожская область – 24 случая;

  • Ивано-Франковская область – 6 случаев;

  • Киевская область – 30 случаев;

  • Кировоградская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 30 случаев;

  • Львовская область – 42 случая;

  • Николаевская область – 30 случаев;

  • Одесская область – 38 случаев;

  • Полтавская область – 29 случаев;

  • Ривненская область – 10 случаев;

  • Сумская область – 42 случая;

  • Тернопольская область – 9 случаев;

  • Харьковская область – 32 случая;

  • Херсонская область – 54 случая;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черкасская область – 22 случая;

  • Черновицкая область – 7 случаев;

  • Черниговская область – 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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