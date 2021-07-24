В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 человек, из них 50 – дети

По состоянию на утро субботы, 24 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 745 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 835 человек (+24 за сутки), выздоровели 2 184 036 (+394 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 395 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 39 142 человека;

методом ИФА – 7 326 человек;

экспресс-тестами – 13 235 человек.

За пятницу, 23 июля, в Украине сделали 152 675 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 90 072 украинца, а завершили иммунизацию – 62 603.

Видео дня

Всего с начала кампании вакцинации было сделано 4 691 872 прививки. Полностью иммунизированы уже 1 681 734 гражданина, а первую дозу в Украине получили 3 010 138 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 14 случаев;

Волынская область – 1 случай;

Днепропетровская область – 58 случаев;

Донецкая область – 30 случаев;

Житомирская область – 3 случая;

Закарпатская область – 6 случаев;

Запорожская область – 24 случая;

Ивано-Франковская область – 6 случаев;

Киевская область – 30 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 30 случаев;

Львовская область – 42 случая;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 38 случаев;

Полтавская область – 29 случаев;

Ривненская область – 10 случаев;

Сумская область – 42 случая;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 32 случая;

Херсонская область – 54 случая;

Хмельницкая область – 10 случаев;

Черкасская область – 22 случая;

Черновицкая область – 7 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.