В Украине за сутки COVID-19 заболели более 700 человек, из них 50 – дети
По состоянию на утро субботы, 24 июля, в Украине официально подтверждено 2 248 164 случая коронавирусной инфекции. Из них 745 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 51 ребенок и 20 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 835 человек (+24 за сутки), выздоровели 2 184 036 (+394 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 395 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 39 142 человека;
методом ИФА – 7 326 человек;
экспресс-тестами – 13 235 человек.
За пятницу, 23 июля, в Украине сделали 152 675 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 90 072 украинца, а завершили иммунизацию – 62 603.
Всего с начала кампании вакцинации было сделано 4 691 872 прививки. Полностью иммунизированы уже 1 681 734 гражданина, а первую дозу в Украине получили 3 010 138 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Днепропетровской (58), Херсонской (54), Сумской (42) и Львовской (42) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 194 случая;
Винницкая область – 14 случаев;
Волынская область – 1 случай;
Днепропетровская область – 58 случаев;
Донецкая область – 30 случаев;
Житомирская область – 3 случая;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 24 случая;
Ивано-Франковская область – 6 случаев;
Киевская область – 30 случаев;
Кировоградская область – 5 случаев;
Луганская область – 30 случаев;
Львовская область – 42 случая;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 38 случаев;
Полтавская область – 29 случаев;
Ривненская область – 10 случаев;
Сумская область – 42 случая;
Тернопольская область – 9 случаев;
Харьковская область – 32 случая;
Херсонская область – 54 случая;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 22 случая;
Черновицкая область – 7 случаев;
Черниговская область – 19 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, возвращения режима "красной" зоны карантина в Украине избежать не удастся. Несмотря на заметный спад пандемии COVID-19 в период туристического сезона, уже осенью жителей нашей страны ожидает третья волна штамма Дельта.
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