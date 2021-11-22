Австрия закрылась для туристов, а Нидерланды третьи сутки протестуют против ограничений. Хроника коронавируса на 22 ноября

В Украине и мире накануне коронавирус диагностировали более чем в 386 тысяч граждан, из-за чего общее количество всех случаев достигло 257,8 миллиона. Ученые заговорили о победе в борьбе с пандемией, достигнув прогресса в разработке нового лекарства от COVID-19.

В то же время за минувшие сутки от последствий болезни умерли по меньшей мере 4108 человек (всего 5,2 млн летальных случаев). Но в ВОЗ предполагают, что за зиму вирус может унести жизни еще около полумиллиона жителей планеты.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине выявлено 3 332 943 случая заражения, из которых 81 272 обернулись смертью больных, а 2 762 950 граждан вылечились. В настоящее время продолжают болеть около 488,7 тыс. жителей.

С 22 ноября в Австрии начал действовать локдаун для всех граждан – вакцинированных и нет. Из-за общегосударственных ограничений туристические поездки в эту страну станут невозможными .

Издание INVERSE объяснило, при каких условиях пандемия COVID-19 завершится, что будет с карантинными ограничениями и придется ли людям проходить ревакцинацию.

В Нидерландах третью ночь подряд продолжаются коронавирусные протесты , сопровождающиеся беспорядками. По данным Reuters, в городах Леуварден, Гронинген, Энсхед и Тилбург демонстранты поджигали камни и бросали его в знак протеста.

Около ста мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой COVID-19 , передают РИА Новости.

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид сообщил, что правительство страны вряд ли будет рассматривать возможность введения обязательных прививок против коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

Врач Тарас Жиравецкий рассказал о "коронавирусном фокусе", объясняющем, почему в Украине стали меньше фиксировать новых заражений COVID-19 . По его словам, это из-за количества тестирований, проведенных в те или иные сутки.

Глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин предположил, что вакцинироваться против COVID-19 человечеству придется каждый год .

Британия стала лидером по количеству случаев коронавируса за прошедшие сутки – 40 тысяч. За ней следуют Россия – почти 37 тыс., Германия – около 36,9 тыс., США – 27,5 тыс. и Турция – 21,1 тыс. Украина по этому показателю заняла 9-е место в Европе и 11-е в мире.