Австрия закрылась для туристов, а Нидерланды третьи сутки протестуют против ограничений. Хроника коронавируса на 22 ноября

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
158
Австрия закрылась для туристов, а Нидерланды третьи сутки протестуют против ограничений. Хроника коронавируса на 22 ноября

В Украине и мире накануне коронавирус диагностировали более чем в 386 тысяч граждан, из-за чего общее количество всех случаев достигло 257,8 миллиона. Ученые заговорили о победе в борьбе с пандемией, достигнув прогресса в разработке нового лекарства от COVID-19.

В то же время за минувшие сутки от последствий болезни умерли по меньшей мере 4108 человек (всего 5,2 млн летальных случаев). Но в ВОЗ предполагают, что за зиму вирус может унести жизни еще около полумиллиона жителей планеты.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные по COVID-19 на планете
Видео дня
Топ-15 стран мира по суточному приросту заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • в Украине выявлено 3 332 943 случая заражения, из которых 81 272 обернулись смертью больных, а 2 762 950 граждан вылечились. В настоящее время продолжают болеть около 488,7 тыс. жителей.

Карта распространения коронавируса в регионах Украины
Главное на 22 ноября:

  • В Нидерландах третью ночь подряд продолжаются коронавирусные протесты, сопровождающиеся беспорядками. По данным Reuters, в городах Леуварден, Гронинген, Энсхед и Тилбург демонстранты поджигали камни и бросали его в знак протеста.

  • Около ста мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой COVID-19, передают РИА Новости.

  • Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид сообщил, что правительство страны вряд ли будет рассматривать возможность введения обязательных прививок против коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

  • Врач Тарас Жиравецкий рассказал о "коронавирусном фокусе", объясняющем, почему в Украине стали меньше фиксировать новых заражений COVID-19. По его словам, это из-за количества тестирований, проведенных в те или иные сутки.

  • Глава немецкой компании BioNTech Угур Шахин предположил, что вакцинироваться против COVID-19 человечеству придется каждый год.

  • Британия стала лидером по количеству случаев коронавируса за прошедшие сутки – 40 тысяч. За ней следуют Россия – почти 37 тыс., Германия – около 36,9 тыс., США – 27,5 тыс. и Турция – 21,1 тыс. Украина по этому показателю заняла 9-е место в Европе и 11-е в мире.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости Украиныновости мираКоронавирусвирусобзор СМИ