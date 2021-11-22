Вакцина Pfizer против COVID-19 показала 100-процентную эффективность для подростков 12-15 лет

В компаниях Pfizer и BioNTech объявили первые результаты исследования эффективности их вакцины против COVID-19 для подростков от 12 до 15 лет. Препарат оказался на 100% эффективным.

Об этом говорится в совместном релизе, опубликованном на сайте BioNTech. Как отмечается, было проведено наблюдение за участниками третьей фазы клинических испытаний. В нем приняли участие 2228 подростков.

Среди тех, кто получил две дозы препарата Pfizer/BioNTech не была зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. COVID-19 диагностировали только у тех участников исследования, которым вводили плацебо.

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"Из 30 подтвержденных симптоматических случаев COVID-19, все они относились к группе плацебо и 0 случаев – к группе вакцины Pfizer/BioNTech. Это соответствует 100% эффективности вакцины", – сказано в материале.

Как говорится в релизе, эффективность была высокой независимо ​ от пола, расы и демографии и сопутствующих заболеваний. Pfizer и BioNTech планируют представить эти данные на научную экспертную оценку для возможной публикации.

"Профиль нежелательных явлений в целом соответствовал другим данным о клинической безопасности вакцины, при этом серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось у лиц, прошедших не менее 6 месяцев наблюдения за безопасностью после второй дозы", – сказано в сообщении.

Исследование проводилось с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года.

Отметим, в Украине на данный момент вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут дети от 12 до 18 лет. При этом письменное согласие на вакцинацию подростков до 16 лет должны дать родители или опекуны, кроме того, перед прививкой такой ребенок должен пройти осмотр семейного врача или педиатра.

Для вакцинирования подростков 12-18 лет в нашей стране также рекомендуют препарат компаний Pfizer/BioNTech.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Коста-Рики в Центральной Америке первыми в мире сделали обязательной вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Их начнут иммунизировать препаратом Comirnaty от BioNTech/Pfizer в марте 2022 года.